Preživeo stravičan udes, a sada se bori za život: Hitno potrebna krv za studenta iz Šapca

Student iz Šapca V.M. (22), jedini preživeli u teškoj saobraćajnoj nezgodi koja se juče dogodila na auto-putu Ruma-Šabac, u teškom je stanju i lekari se bore da mu spasu život.

Od noćas na društvenim mrežama se širi apel za doniranje krvi za lečenje povređenog mladića.Poziv za pomoć uputile su kolege sa fakulteta, kao i učenici Šabačke gimnazije koju je završio pre dve godine.

"Našem drugu Vuku Matiću potrebna je pomoć. Ko je B+ ili 0+ krvna grupa i u mogućnosti neka dođe u Centar za transfuziju krvi "Sveti Sava" i donira krv za nešeg kolegu", stoji u objavi.

Mladić je posle nezgode primljen u Zdravstveni centar u Šapcu u svesnom stanju, ali su dijagnostikom konstatovane brojne povrede unutrašnjih organa koje su opasne po život, zbog čega je popodne hitno transportovan u Urgentni centar u Beogradu.

Podsetimo, nesreća se dogodila kada su se sudarili "ford", koji se kretao u suprotnom smeru i "golf" u kojem su se nalazile četiri osobe — muškarac iz Beograda, koji se nalazio za volanom "forda", vozio je u suprotnom smeru na auto-putu brzinom od 130 kilometara na čas.

POVEZANE VESTI

Hronika

POGLEDAJTE NOVI UZNEMIRUJUĆI SNIMAK SA MESTA STRAVIČNE NESREĆE KOD RUME: Evo šta je ostalo od automobila smrti (VIDEO)

Hronika

HOROR NA PUTU KRALJEVO-KRUŠEVAC: Motociklista pokosio ženu dok je pretrčavala put, BORE JOJ SE ZA ŽIVOT

Hronika

Nesreća kod Kraljeva: Motor udario devojčicu, bore joj se za život

Hronika

NOVI DETALJI DRAME NA VRAČARU: Žena koja je pala sa trećeg sprata u KRITIČNOM STANJU, lekari se bore za njen život!

Hronika

IGRA SLUČAJA, KOBNIH 7 MINUTA I KONTRASMER: Detalji stravične nesreće kod Rume, u trenutku ugašena 4 života (FOTO)

Hronika

KRENULI U SLOVENIJU PREKO APLIKACIJE ZA VOŽNJU, A ONDA IH JE 'FORD' POKUPIO SA 130 NA SAT! Četvoro mrtvih kod Rume, jedinom preživelom (22) se bore za