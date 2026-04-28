TRAGEDIJA KOD ARILJA! Vlasnik hladnjače pronađen mrtav, svi u šoku

Uviđaj je u toku a istraga će utvrditi sve okolnosti ovog nemilog događaja.

M. S. vlasnik najveće hladnjače iz Arlja, jutros je oduzeo sebi život. Milan je bio jedan od najvećih hladnjačara u ovom kraju Srbije i za razliku od mnogih malinari ga pamte kao čoveka koji im je izlazio u susret oko cene čak i u najtežim vremenima. Komšije i svi koji su ga poznavali jutros su u šoku i ne mogu da se pomire sa ovom tužnom vešću.

- Video sam jutros kada su projurili saniteti prema njegovoj kući. Mislio sam da mu je možda majka loše jer je stara žena. Ni na kraj pameti mi nije bilo ovo. Kada mi je komšija rekao da se obesio, pretrnuo sam. Ne mogu da verujem. Čovek je bio na mestu. Kada je nama malinarima bilo najteže dolazio je na sastanke, pričao sa nama, podizao cenu, poštovao je svačiji trud i muku. Izgleda da to što je imao osećaja i dobru dušu ga je koštalo u životu. Mnogo mi je žao. Ne znam šta drugo da kažem. Još uvek sam u neverici i šoku - kaže jedan od malinara koji je sarađivao sa pokojnim Milanom.

Autor: Jovana Nerić