AKTUELNO

Hronika

UHAPŠEN VLASNIK FIRME ZBOG PREVARE TEŠKE PREKO 5 MILIONA! Uzeo avans za luksuzni kamen pa obmanuo sve

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Pixabay.com, Pink.rs, Tanjug ||

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu danas je, na osnovu naloga Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije ovog tužilaštva, uhapšen osumnjičeni N.G. zbog osnova sumnje da je izvršio krivično delo Prevara u obavljanju privredne delatnosti.

- U toku do sada preduzetih radnji u okviru predistražnog postupka, utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni, kao odgovorno lice "DECOR STONE 2000", lažnim prikazivanjem činjenice da će isporučiti više različitih vrsta luksuznog kamena, doveo u zabludu predstavnike oštećenog privrednog društva da mu, po ispostavljenom avansnom računu, izvrše uplatu novčanog iznosa od 5.682.412,02 dinara. Nakon uplate, osumnjičeni robu nije isporučio niti je vratio navedeni novčani iznos - piše u saopštenju VJT Novi Sad.

Na osnovu odobrenja Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičenom N.G. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će u skladu sa zakonom biti priveden i saslušan u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.

Autor: Iva Besarabić

#Hapšenje

#MUP

#Policija

#Pritvor

#rotacija

Hronika

