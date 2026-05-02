POKRENUTA OPTUŽNICA PROTIV LICA POVEZANIH SA VRAČARSKIM KLANOM: Maloletnik čuvao ORUŽJE, sin pratio žrtvu, a majka izvršila KLJUČAN ZADATAK

Policija je juče, 1. maja u Beogradu uhapsila tri lica, majku i sina i jednog maloletnika (16), kako bi sprečili izvršenje krivičnog dela teško ubistvo jedne muške osobe, a istraga je pokrenuta danas protiv sve tri osobe.

Planirani pokušaj ubistva dovodi se u vezu sa ozloglašenim vračarskim klanom, a nadležni organi oglasili su se povodom pokretanja istrage:

Naime, Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv K.M. (20) i O.M. (50) zbog sumnje da su izvršili krivično Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, a maloletni K.M. i delo Teško ubistvo (pripremne radnje).

- Osumnjičeni K.M. se na saslušanju branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu, dok je O.M. delimično priznala izvršenje krivičnog dela - naveli su.

Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da osumnjičenima odredi pritvor da ne bi uticali na svedoke i da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

- Postoje osnovi sumnje da je K.M. u periodu od 22. do 29. aprila 2026. godine neovlašćeno nabavio pištolj sa očitanim oznakama „XDM-9, „4,5″, „MATCH 9×19″ sa pripadajućim okvirom bez municije i pištolj marke „CZ 99″, bez vidljivog fabričkog broja sa pripadajućim okvirom u kom se nalazilo 11 komada municije, a kao sredstva za izvršenje krivičnog dela Teško ubistvo na štetu jednog lica.

Potom je pištolj sa očitanim oznakama „XDM-9, „4,5*, „MATCH 9×19″, odneo do stana na adresi gde neprijavljeno boravi maloletno lice kojem je taj pištolj, zamotan u crno ćebe, predao na čuvanje.

Drugi pištolj marke „CZ 99“, sa pripadajućim okvirom u kom se nalazilo 11 komada, municije, njegova majka – osumnjiičena O.M. je neovlašćeno nosila, tako što je pištolj zamotan u roze peškir iznela iz stana i ostavila ga iza zgrade.

Pištolj je potom preuzelo maloletno lice na dalje čuvanje.

Osumnjičeni K.M. je u prethodnom periodu vršio opservaciju kretanja oštećenog lica kako bi prikupio informacije o kretanju i navikama radi bolje pripreme i utvrđivanja načina pod kojim okolnostima bi ga lišio života.

Povezani sa vračarskim klanom

Kako saznaju mediji, ovaj pokušaj ubistva dovodi se u vezu sa ozloglašenom kriminalnom grupom.

Prema nezvaničnim saznanjima, tri uhapšena lica su pripadnici, odnosno saradnici vračarskog klana, koji su bili spremni da za ovu kriminalnu grupu obave najprljaviji zločin.

Istraga je i dalje u toku, a nadležni organi utvrdiće sve detalje o slučaju.

Autor: Iva Besarabić