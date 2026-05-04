Uhapšen vozač na GP Bačka Palanka zbog šverca skoro 4.000 paklica cigareta

Izvor: Pink,rs, Foto: MUP Srbije

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Odeljenja za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Upravom granične policije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, Posebnog odeljenja za borbu protiv korupcije, uhapsili su A.O. (1972) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo krijumčarenje.

Policija je na Graničnom prelazu Bačka Palanka, na izlazu iz Srbije, zaustavila A.O. koji je upravljao teretnim motornim vozilom i u specijalno prepravljenom delu tovarnog prostora našla sakrivene cigarete, ukupno 3.990 paklica marke „fast“ i „monus“ bez akciznih markica. Kako se sumnja on je pokušao da cigarete preveze preko carinske linije, izbegavajući mere carinskog nadzora. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Autor: D.Bošković

