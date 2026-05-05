MASKIRANI FANTOMKAMA PRESRELI KOLA, PA GA IZBOLI! Detalji jezivog napada na Savskom vencu: Tukli su ga i rukama i nogama

Izvor: Telegraf

Jeziv napad dogodio se u toku noći na Savskom vencu kada je više nepoznatih osoba zadalo ubodne rane oštrim predmetom mladiću (19).

Prema prvim informacijama napad se dogodio oko ponoći kada je momka, kako se sumnja, presrela grupa muškaraca, dok je vozio automobil.

Kako se nezvanično saznaje, mladić je izjavio da su napadači bili maskirani fantomkama, a zadali su mu više udaraca rukama i nogama, nakon čega je jedan izvadio nož i zadao mu više ubodnih rana po telu.

Momak je odmah prevezen u Urgentni centar gde su mu lekari konstatovali teške telesne povrede u vidu ubodnih rana po telu i vratu.

- Mladić je u veoma teškom stanju. Izboden je u vrat i leđa - kaže izvor blizak istrazi.

Policija je odmah po prijavi izašla na lice mesta i obavila uviđaj, a u toku je provera nadzornih kamera, kao i razgovor sa očevicima kako bi se razotkrio motiv ovog napada.

Istraga je u toku.

Autor: S.M.

