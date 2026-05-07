Uhapsen jos jedan seksualni predator! Maltretirao devojčicu (12) preko društvenih mreža, pa pokušao da je namami na sastanak

Izvor: Pink.rs

Pripadnici Uprave za tehniku, Službe za suzbijanje visokotehnoloskog kriminala uhapsili su 28 - godisnjeg seksualnog predatora iz Kovilovo zbog zlostavljanja 12 - godisnje devojčice.

Manijak je preko društvenih mreža i aplikacija Tik tok i Viber stupio u kontakt sa devojčicom, upućivao pretnje, ucenjivao, tražio da mu šalje fotografije sa eksplicitnim sadržajem, on je njoj slao zapise.

On je pokušao i da zakaže sastanak sa njom sa ciljem da obljubi dete.

Odmah po saznanju za seksualnog predatora, reagovali su pripadnici Uprave za tehniku, Službe za suzbijanje visokotehnološkog kriminala i osumnjičeni je uhapšen.

Autor: Jovana Nerić

