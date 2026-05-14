Uhapšen vlasnik restorana na Senjaku: Nastavlja se potraga za nestalim Bajom (VIDEO)

Izvor: Pink.rs

Još jedan muškarac uhapšen je u sklopu potrage za nestalim Aleksandrom N. zvanim Baja.

U nastavku akcije na rasvetljavanju svih okolnosti pod kojima je 12. maja 2026. godine nestao A.N, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, pripadnici Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminaliteta i Službe za borbu protiv organizovanog kriminala MUP RS uhapsili su N.L. (50), vlasnika lokala na Senjaku u kojem je poslednji put viđen A.N.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela Pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela i Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca.

POGLEDAJTE SNIMAK HAPŠENJA ZBOG NESTANKA KEKINOG ČOVEKA: Policija dobila poziv od žene, tokom uviđaja pronađene čaure, usledila drama (VIDEO)

