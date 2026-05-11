MUNJEVITA AKCIJA POLICIJE U ROŽAJAMA! Uhapšen muškarac osumnjičen za šverc droge na međunarodnom nivou, ima dvojno državljanstvo

Po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), Specijalno policijsko odeljenje je, u saradnji sa Agencijom za nacionalnu bezbednost (ANB), u Rožajama, uhapsilo H.M., državljanina Crne Gore i Holandije, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo stvaranje kriminalne organizacije i više krivičnih dela: neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, na međunarodnom nivou, saopšteno je iz SDT-a.

SDT će, nakon završetka svih planiranih dokaznih radnji i saslušanja lica lišenog slobode kao osumnjičenog, obavestiti javnost o njihovim rezultatima i o pokrenutom postupku.

Autor: Jovana Nerić