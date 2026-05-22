BAJA JOŠ DUGO BIO ŽIV POSLE UPUCAVANJA! Evo u koliko tačno sati je izdahnuo - JEZIV DETALJ (FOTO)

Istraga ubistva Aleksandra Nešovića Baje dobila je novi tok nakon što su istražitelji analizirali podatke sa njegove fitnes narukvice, koja je u trenutku nestanka bila povezana sa mobilnim telefonom i sistemom za automatsko beleženje zdravstvenih parametara.

Prema saznanjima iz istrage, uređaj je zabeležio poslednju srčanu aktivnost 13. maja u 2.47 časova, a upravo se to vreme sada dovodi u vezu sa trenutkom smrti Nešovića.

Taj podatak postao je važan deo dokaza koje policija i tužilaštvo koriste u rekonstrukciji događaja.

Aleksandar Nešović nestao je 12. maja nakon sastanka u restoranu "27" na Senjaku.

Kako navodi Više javno tužilaštvo u Beogradu, sumnja se da je upravo na toj lokaciji došlo do pucnjave. Tokom uviđaja pronađene su dve čaure kalibra devet milimetara, dok će rezultati obdukcije utvrditi broj ispaljenih hitaca, kao i da li je u zločinu korišćeno jedno ili više vatrenih oružja.

Istraga je potom policiju odvela do Jarkovaca kod Inđije, gde je osam dana kasnije u jednoj garaži pronađeno bure sa delovima tela zalivenim betonom.

Prema informacijama iz istrage, telo je prethodno bilo izloženo vatri, a sumnja se da je to učinjeno sa ciljem uklanjanja tragova i otežavanja identifikacije.

Policija i tužilaštvo nastavljaju prikupljanje dokaza i utvrđivanje svih okolnosti zločina, dok se veštače pronađeni tragovi i analiziraju podaci koji bi mogli da rasvetle ceo slučaj.

Autor: D.Bošković