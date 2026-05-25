SEDEO ZA STOLOM, PA IZVADIO REVOLVER! Određen pritvor osumnjičenom za pucnjavu u restoranu na Novom Beogradu

Viši sud u Beogradu odredio je do 30 dana pritvor Mihajlu D. (24), osumnjičenim da je 21. maja u jednom restoranu na Novom Beogradu na podmukao način pokušao da liši života G.S. i pri tome doveo u opasnost živote dvojice oštećenih i drugih lica koja su se nalazila u restoranu.

Pritvor mu je određen da ne bi ponovio krivično delo i zbog uznemirenja javnosti, rekla je portparol tog suda Ivona Čogurić.

Osumnjičeni je na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu kratko negirao krivično delo koje mu se stavlja na teret, ali nije želeo detaljno da iznosi odbranu.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo teško ubistvo u pokušaju u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Postoje osnovi sumnje da je Mihajlo D. 21. maja između 11 i 12 časova u restoranu na Novom Beogradu, pokušao da na podmukao način da liši života oštećenog G.S. i pri tome je doveo u opasnost živote oštećenih B. Š, M. M. i drugih lica koja su se nalazila u restoranu.

Tom prilikom je neovlašćeno nosio vatreno oružje i municiju i to revolver marke „Zastava“ i šest komada municije koji su se nalazili u okviru – burencetu revolvera.

Mihajlo D. je, kako se sumnja, ušao u ugostiteljski objekat, seo za sto koji se nalazio dijagonalno od stola za kojim su sedeli oštećeni G. S. i B. Š, te je iz revolvera ispalio četiri, pet projektila u pravcu oštećenog G. S, usled čega je on zadobio teške telesne povrede.

Prilikom ispaljivanja je ustao sa stolice na kojoj je sedeo i prišao oštećenom, koji je zalegao na pod.

U objektu se nalazio policijski službenik M. M, koji je boravio kao gost u restoranu, te je pratio osumnjičenog, koji je brzim hodom bežao iz restorana, te kada se ispred restorana osumnjičeni sapleo, prišao mu je i lišio ga slobode.

Osumnjičenom je prilikom pada ispao pomenuti revolver.

