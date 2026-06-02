MUP SE OGLASIO POVODOM SLUČAJA U KALUĐERICI: Policija uhapsila mušakrca koji je TVRDIO DA JE UPUCAN, pronađeno oružje

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Grocka, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, odredili su zadržavanje do 48 časova I. J. (1985) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Sumnja se da je on juče, u ranim jutarnjim satima, naneo sebi prostrelnu ranu automatskim pištoljem nakon čega je policiji i Hitnoj pomoći prijavio da mu je, ispred kuće, povredu vatrenim oružjem nanela nepoznata osoba.

Policijski službenici su pretresom stana i drugih prostorija koje je osumnjičeni koristio, pronašli automatski pištolj sa dva komada pripadajuće municije i više komada municije drugog kalibra.

