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VATROGASCI-SPASIOCI POMOGLI POVREĐENOJ TRUDNICI: Naišli na saobraćajnu nesreću dok su se vraćali sa intervencije i odmah krenuli u akciju! (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Foto/SVS ||

Vatrogasci-spasioci iz Šapca spasli povređenu trudnicu.

Vraćajući se sa intervencije, vatrogasci-spasioci iz Šapca naišli su na saobraćajnu nezgodu u kojoj je povređena trudnica.

Nisu čekali ni trenutak - odmah su pritekli u pomoć, pružili podršku povređenoj ženi i, pre dolaska Hitne pomoći i policije, službenim vozilom je bezbedno prevezli do bolnice.

- Vatrogasci-spasioci ne uleću samo u vatru i vodu da spasu ljude, njihova veličina je u spremnosti da pomognu svakom čoveku u nevolji, onda kada je pomoć najpotrebnija - navodi se na Instagram stranici MUP Srbije.

Hrabrost se ne ogleda samo u velikim podvizima, dodaju, već i u ljudskosti, saosećanju i spremnosti da se reaguje bez oklevanja.

Autor: Jovana Nerić

#Saobraćajna nesreća

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#vatrogasci spasioci

#Šabac

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