Određen PRITVOR DO 30 DANA komandantu Interventne 92 i vođi interventnog tima

Na predlog Višeg javnog tužilaštva u Beogradu sud je, kako saznajemo, odredio pritvor komandantu Interventne jedinice 92 Dežurne službe Policijske uprave za grad Beograd D. N. i vođi interventnog tima N. K. koji su juče uhapšeni i saslušani.

Na predlog Višeg javnog tužilaštva u Beogradu sud je, kako saznajemo, odredio pritvor komandantu Interventne jedinice 92 Dežurne službe Policijske uprave za grad Beograd D. N. i vođi interventnog tima N. K. koji su juče uhapšeni i saslušani zbog sumnje da su sprečili procesuiranje S. V. nakon što je 5. novembra prošle godine u lokalu "Steak and Wine Bar" u prisustvu brojnih gostiju zapucao iz pištolja nakon verbalne svađe sa Milošem Nilovićem zvanim Runjo.

Pritvor do 30 dana im je određen da ne bi uticali na svedoke i da ne ni ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu.D. N. i N. K. su juče na saslušanju negirali svoju krivicu.

Ostali osumnjičeni u ovom slučaju kako saznajemo, biće saslušani danas.

Autor: S.M.