ŠOK KOMUNIKACIJA MAJKE I DEČAKA UBICE! Isplivale poruke: Od 'MRZIM TE' do gnusnih psovki

Postupak protiv roditelja dečaka ubice koji je počinio masakr u OŠ "Vladislav Ribnikar", zvanično je ušao u svoju završnu fazu, a sud je izricanje prvostepene presude zakazao za 18. jun. Tokom iznošenja završnih reči tužilaštva, oštećenih porodica i odbrane, na videlo su izašla potresna svedočenja i do sada nepoznati jezivi detalji o porodici dečaka ubice.

Glavni javni tužilac Nenad Stefanović zatražio je maksimalne kazne za okrivljene: jedinstvenu kaznu od 14 godina i 11 meseci zatvora za Vladimira Kecmanovića i tri godine zatvora za Miljanu Kecmanović.

Tužilaštvo podseća da dečak ubica nije krivično odgovoran jer u vreme zločina nije imao 14 godina, te da zbog toga posebnu zakonsku i moralnu odgovornost snose roditelji koji su usled dugotrajnog zanemarivanja i odsustva nadzora omogućili pristup oružju.

Šokantne poruke i jeziva noć pre zločina

Javnost u sudnici ostala je u stanju potpunog šoka kada su pročitane poruke dobijene veštačenjem mobilnih telefona dečaka ubice i njegove majke.

Gruba prepiska počela je još 2020. godine, kada je dečak ubica hladnokrvno napisao majci: "Mrzim te".

Majka mu je na to odgovorila: "U školi sam, nemoj da me se stidiš, ja sam ti majka, treba da se ponosiš", da bi mu samo nekoliko dana kasnije poslala poruku: "Je*i se, sine".

O potencijalnom nasilju koje je dečak ubica ispoljavao i ranije, svedoči poruka kojom se majka obratila sinu: "Šta to radite? Zašto imaš potrebu da se tako ponašaš prema sestri?".

O potpunom odsustvu roditeljske kontrole govori i gnusni potez dečaka ubice noć pred masakr.

Advokati su otkrili da je dečak ubica tu noć gledao eksplicitni sadržaj na internetu u kom učestvuju ljudi i životinje, dok se u istoj prostoriji s njim nalazila njegova mlađa sestra.

Advokati su naglasili da roditelji nisu imali nikakvu kontrolu nad tim šta im sin radi, niti su pokazali želju da ga drže pod nadzorom.

"Ona je ponela keks, on metke"

Završne reči porodica ubijenih izazvale su ogromnu tugu u sudnici. Dragana Anđelković, majka stradale Mare, kroz suze se prisetila najtežeg trenutka u životu, kada je svoju ćerku videla u mrtvačnici i pokušala da joj hladne ruke ugreje maramom.

"Ona nije to zaslužila. Imala je šest prostrelnih rana, od kojih je jedna bila u srce. Nije imala šanse", rekla je majka, napomenuvši da se dečak ubica prilikom streljanja "nije ni štrecnuo", i da mu je bio cilj samo da preživi.

Nina Kobiljski, majka ubijene Eme, ispričala je potresnu činjenicu o poslednjem poklonu koji su kupili ćerki.

"Trakom za kosu smo na sahrani sakrili ranu od metka na glavi, a ranu na grudima omiljenom haljinom", podelila je ona, uz poruku da predstojeća presuda "nije borba da se vrati prošlost, već da se spasi budućnost".

Punomoćnik porodice Martinović pročitao je pismo starije sestre ubijene Katarine, upućeno okrivljenima:

"Ona je ponela keks, on metke. Moju sestru ste mi oduzeli. Ne zavaravajte se, krivi ste".

Majka ubijenog Andrije, Suzana Čikić Stanković, istakla je da roditelji dečaka ubice ne znaju razliku između brige o detetu i obrazovanja, i otkrila skandaloznu scenu sa suđenja kada joj je majka dečaka ubice u sudnici dobacila: "Sram te bilo".

Ninela Radičević, majka Ane Božović, izjavila je da oseća da njenu ćerku nije ubio dečak ubica, već roditelji svojim odgojem. Sestra ubijenog čuvara Dragana Vlahovića, Radica, prisetila se brata kao čoveka koji je uvek bio nasmejan i voleo decu, istakavši da joj najveću snagu daju upravo majke stradalih koje se drže dostojanstveno, bez ijedne ružne reči upućene okrivljenima.

"Sramota je da glava porodice ne krivi sebe"

Advokati oštećenih porodica bili su izričiti u svojim izlaganjima. Goran Petronijević je podvukao da se dete ne rađa kao zločinac i da bi sve možda bilo drugačije da je otac dečaka ubice sina vodio na liturgiju umesto u streljanu.

Punomoćnik Marko Janković surovo je precizirao potpunu odsustvo odgovornosti oca: "Sramota je da glava porodice ne krivi sam sebe".

On je napomenuo da, ukoliko Vladimir Kecmanović dobije maksimalnu kaznu koju tužilaštvo traži, to će zapravo značiti samo godinu i dva meseca zatvora po svakoj nedužnoj žrtvi.

Autor: D.Bošković