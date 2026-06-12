'MRZIM TE, J*** SE SINE...' Zora Dobričanin o JEZIVOM SADRŽAJU poruka koje su razmenjivali dečak ubica i njegova majka: Rezultat vaspitanja vidimo na beogradskim grobljima!

Advokatica Zora Dobričanin danas je gostujući kod voditeljke Jovane Jeremić u okviru Jutra sa dušom istakla da je njen zaključak da je konačno, javnost mogla da vidi deo atmosfere u sudnici, a da je to jedan veliki potez suda.

- Otac me je uplašio, a ja nisam strašljiva žena po prirodi... On šeta, dolazi do stola punomoćnika, jezivo... Majka je Suzani Čikić, koja je analizirala dokaze, dobacila "Sram te bilo". Majka dečaka ubice je majci ubijenog dečaka rekla "Sram te bilo". To je nešto... Moj mozak to ne može da primi... I onda se ljudi čude kada ja kažem da je atmosfera teška... Nikada se nijedan moj klijent nije ovako ponašao... Ne samo moj klijent, nego generalno u sudnici gde sam ja bila... Pored mene su i Goran Petronijević, Marko Janković, Snežana Dunjić... Niko to video nije... - rekla je Dobričanin.

Najmonstruoznije je to što su majka i sin jedno drugom govorili, ''Mrzim te, je*i se sine...'' Njegov rezultat vaspitanja se nalazi na beogradskim grobilja.

Podsetimo, tokom iznošenja završnih reči u postupku protiv roditelja dečaka ubice pred Višim sudom u Beogradu, Nikola Nikodinovoć, jedan od advokata porodica ubijene dece iz Osnovne škole "Vladislav Ribnikar" izneo je sadržaj poruka koje su, prema njegovim navodima, pronađene tokom veštačenja telefona majke i njenog sina.

Kako je istaknuto u sudnici, deo prepiske datira iz 2020. godine, a sadržaj poruka izazvao je burne reakcije svih prisutnih, jer su neke od jezivih poruka poslate nekoliko meseci pre masakra.

Advokat je naveo da je majci sin u jednoj poruci napisao: "Mrzim te", a 2022. godine poruka koja je, takođe zaprepastila sve prisutne jeste sadržaj koji je Miljana poslala sinu: "Je*i se, sine".

Prema navodima iznetim tokom završnih reči, iz komunikacije se vidi i da je majka sinu zamerala odnos prema mlađoj sestri.

- Zašto imaš potrebu da se tako ponašaš prema sestri? - glasila je jedna od poruka iz 2023. godine koje su danas pročitane pred sudom.

- Ode sve u propast... U školi sam, stvarno nas sramotiš, ja nisam majka koje treba da se stidiš, čak i da sam najgora, tvoja sam majka - još jedna je od poruka koju je majka poslala maloletnom sinu koji je nekoliko meseci kasnije počinio masakr.

Iznošenje ovih detalja usledilo je u okviru obrazlaganja dokaza na koje se pozivaju punomoćnici porodica žrtava, a prema rečima prisutnih, atmosfera u sudnici bila je izuzetno teška dok su poruke čitane naglas.

Autor: D.Bošković