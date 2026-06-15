EVO ŠTA SU DVOJICA POLICAJACA RADILA U TRENUTKU UBISTVA NEŠOVIĆA NA SENJAKU Tužilaštvo ih tereti za ozbiljno krivično delo: Ovo su svi detalji iz istrage

Nakon ubistva, grupa osumnjičenih je čistila mesto zločina, sakrila telo žrtve u bure koje su zatrpali betonom i potom zakopali kod Jarkovačkog jezera, gde je telo kasnije pronađeno.

Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je 13. juna da je, nakon 30 dana od pokretanja istrage, donelo naredbu o proširenju istrage za ubistvo Aleksandra Nešovića zvanog Baje koje se dogodilo 12. maja u restoranu "27" na Senjaku. Tom naredbom obuhvaćena su i dvojica policijskih službenika Miloš J. i Dušan V. koji su u trenutku pucnjave, kako tvrdi tužilaštvo, bili ispred restorana, a uprkos tome što su čuli pucnje nisu prijavili krivično delo.

Kako navodi tužilaštvo, Miloš J. i Dušan V. su se na licu mesta nalazili u svojstvu pripadnika ličnog obezbeđenja Saše Vukovića zvanog Boske.

Milošu J. i Dušanu V. se na teret stavlja krivično delo - neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca iz člana 322 stav 1 Krivičnog zakonika.

"Naredbom o proširenju istrage osumnjičeni Saša V. i Mario S. se terete da su izvršili krivično delo - teško ubistvo u saizvršilaštvu u sticaju sa krivičnim dečom - nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i krivičnim delom izazivanje opšte opasnosti", navodi se u saopštenju VJT.

Danka V, inače supruga Saše Vukovića zvanog Boske, tereti se da je izvršila krivično delo - teško ubistvo u pomaganju u sticaju sa krivičnim dečom - nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

"Protiv još osmoro osumnjičenih lica u ovom predmetu određeno je preduzimanje određenih dokaznih radnji", tvrdi tužilaštvo.

Detalji ubistva

Kako piše u saopštenju, postoje osnovi sumnje da su 12. maja 2026. godine u restoranu "27", "u stanju uračunljivosti, svesni svojih dela, čija su izvršenja hteli i svesni da su njihova dela zabranjena", osumnjičeni Saša Vuković i Mario S. kao saizvršioci, "zajedničkim učestvovanjem u radnji izvršenja, sa umišljajem, na podmukao način lišili života oštećenog A.N. (Aleksandar Nešović Baja prim.aut) i neovlašćeno nosili vatreno oružje i to pištolj nepoznate marke sa neutvrđenim brojem municije, kalibra 9×19 mm".

Projektil pronađen u restoranu

"Saša V. je istovremeno opšteopasnom radnjom i opšteopasnim sredstvom, upotrebom navedenog vatrenog oružja i ispaljivanjem projektila izazvao opasnost za život i telo ljudi", navodi tužilaštvo.

Prema saopštenju, osumnjičena Danka V. je u stanju uračunljivosti, svesna svog dela i da je ono zabranjeno, a čije je izvršenje htela, Saši V. i Mariu S. sa umišljajem pomogla u izvršenju krivičnog dela - teško ubistvo, tako što im je stavila na raspolaganje sredstvo za izvršenje tog krivičnog dela - predmetni pištolj, i tako im stvorila uslove za njegovo izvršenje, pri čemu je istovremeno i neovlašćeno nosila predmetno vatreno oružje.

"Najpre je oštećeni A.N. u 22:45 časova krenuo od svoje kuće na adresi prebivališta u vozilu marke "BMW" tip "X7" crne boje, ka restoranu "27", pa je ušavši u restoran ugledao osumnjičenog Sašu V. sa kojim je od ranije u sukobu, a koji mu se obratio rečima: "šta se mrštiš na mene", nakon čega mu je oštećeni rekao "vidimo se" i izašao iz restorana, seo u svoje vozilo i uputio se nazad ka adresi svog stanovanja", navodi se u saopštenju.

Nešovića pozvao Boske da se vrati u restoran

Kako navodi tužilaštvo, oko 23:02 časova oštećenog je telefonom kontaktirao Saša Vuković i pozvao ga da se vrati u restoran kako bi se pomirili, "rekavši mu da on ništa loše nije mislio, emotivno i kroz poluplač mu rekao "što se mrštiš na mene, što se mrštiš na svog brata" i kleo se u decu da ništa loše nije mislio, pa se oštećeni, koji je poverovao rečima Saše i da isti ima dobru nameru, u 23:08 časova ponovo svojim vozilom sa adrese svog stanovanja uputio sam ka restoranu "27", ne očekujući opasnost".

Ispalio neutvrđeni broj hitaca u žrtvu

"Po ulasku u restoran, što je bilo nakon 23:14 časova, oštećeni A.N. (Aleksandar Nešović prim.aut) je seo za sto sa Sašom V. (Sašom Vukovićem prim.aut) da bi uskoro došlo do kraće verbalne rasprave između njih dvojice, nakon čega je oko 23:30 časova Saša upotrebom vatrenog oružja i to pištolja nepoznate marke, kalibra 9×19 mm ispalio neutvrđeni broj hitaca u pravcu oštećenog i istovremeno pucanjem iz predmetnog pištolja izazvao opasnost za život i telo ljudi, i to gostiju i osoblja koji su se u tom trenutku nalazili unutar restorana", tvrdi tužilaštvo.

Kako piše u saopštenju, pomenuti pištolj je prethodno Danka V, na poziv i po uputstvima Vukovića predala Mariu S. ispred adrese njenog prebivališta u Beogradu, s tim što je pištolj nosila bez dozvole nadležnog organa za nošenje oružja.

Žrtva preminula usled višestrukih povreda

Oštećeni A.N. je preminuo usled dejstva ispaljenih projektila koji su doveli do gubitka velike količine krvi iz razorenih krvnih sudova, grudnih i trbušnih organa i mekih tkiva duž kanala, brojnih ustrelina (prostrelina i zastrelina) vrata, trupa i gornjih udova.

Kako piše u saopštenju, nakon ubistva, osumnjičeni Nenad L, Vuk Š. i Petar U. su prikrivanjem sredstava kojim je izvršeno ovo krivično delo i prikrivanjem tragova izvršenja tog krivičnog dela, pomogli Saši i Mariu da ne budu otkriveni.

"Oni su zajedno sa njima čistili i brisali lice mesta i sklanjali polomnjeni inventar, pri čemu sva trojica istovremeno nisu prijavili krivično delo Teško ubistvo na štetu oštećenog A.N. za koje je propisana kazna doživotnog zatvora, a zatim su svi zajedno izneli telo oštećenog iz restorana", tvrdi tužilaštvo.

Telo prevezli do Jarkovačkog jezera

Nakon toga su osumnjičeni Dejan S, Mario S. i Saša V. neutvrđenim vozilom i u neutvrđenom vremenu prevezli telo oštećenog A.N. do Jarkovačkog jezera gde su ga zajedno sa Petrom U. i Vukom Š. u neposrednoj blizini jezera stavili u bure plave boje i zatrpali betonom, a zatim bure zakopali u zemlju.

"Telo oštećenog A.N. pronađeno je od strane pripadnika Žandarmerije 21. maja 2026. godine", navodi se u saopštenju.

Vozio ih po Srbiji

Osumnjičeni Dejan S. je od 13. maja 2026. godine do 14. maja 2026. godine vozilom marke “Fiat punto”, po uputstvima Saše V. i Maria S. iste vozio na više različitih lokacija na teritoriji Republike Srbije, pri čemu je vozilo naposletku parkirao u Surčinu, gde je i lišen slobode od strane policijskih službenika.

"Tom prilikom je u navedenom vozilu pronađena jedna kesa u kojoj se nalazila putna isprava BiH na ime Saša V, jedna putna isprava na ime Mario S, jedna lična karta i jedna vozačka dozvola na isto ime, saobraćajna dozvola za vozilo marke „Audi Q8“, kao i novac u iznosu od 10.000 evra", navodi se u saopštenju.

Bacala predmete po Petlovom brdu

Osumnjičena Jasna Ž. je 15. maja 2026. godine u jutarnjim časovima iz prtljažnika vozila marke "Golf 5" kojim je upravljala vanbračna supruga Dejana S, M.I, izbacila dva džaka u kome se nalazio materijal koji je korišćen za uklanjanje tragova izvršenja krivičnog dela Teško ubistvo na štetu oštećenog A.N. i iste bacila na NN lokaciji na Petlovom brdu.

"Navedene džakove je prethodnog dana, 14. maja 2026. godine, Dejan S. kod nadvožnjaka u Staroj Pazovi preneo u prtljažnik ovog vozila i to iz svog vozila marke “Fiat punto” u kojem se u tom momentu nalazio sa Sašom V. i Mariom S, na koji drugi način su Dejan S. i Jasna Ž. pomogli Saši V. i Mariu S. da ne budu otkriveni", tvrdi tužilaštvo.