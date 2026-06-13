NOVI DETALJI UBISTVA NEŠOVIĆA NA SENJAKU: Oglasilo se Više javno tužilaštvo u Beogradu o proširenju istrage!

Nakon 30 dana od pokretanja istrage, na osnovu do sada prikupljenih dokaza, te člana 296 stav 1, u vezi sa članom 306 Zakonika o krivičnom postupku, Više javno tužilaštvo u Beogradu, zbog velikog interesovanja za dati predmet, obaveštava javnost da je donelo naredbu o proširenju istrage zbog krivičnog dela Teško ubistvo koje je izvršeno 12. maja 2026. godine na štetu A.N. u restoranu "27" i povezanih krivičnih dela.

Podsećamo da je nakon podnošenja krivične prijave Uprave kriminalističke policije Službe za suzbijanje kriminaliteta MUP RS, koja je bila osnov naredbe o pokretanju istrage, započela tužilačka istraga tokom koje su prikupljani materijalni dokazi, ispitivani svedoci i naređena odgovarajuća veštačenja od kojih pojedina još nisu okončana i dostavljena tužilaštvu.

Naredbom o proširenju istrage osumnjičeni Saša V. i Mario S. terete se da su izvršili krivično delo Teško ubistvo u saizvršilaštvu iz člana iz člana 114 stav 1 tačka 1 Krivičnog Zakonika (KZ) u vezi sa članom 33 KZ u sticaju sa krivičnim delom Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348 stav 4 u vezi sa stavom 1 KZ i krivičnim delom Izazivanje opšte opasnosti iz člana 278 stav 4 u vezi stava 1 KZ.

Danka V. se naredbom o proširenju istrage tereti da je izvršila krivično delo Teško ubistvo u pomaganju iz člana iz člana 114 stav 1 tačka 1 KZ u vezi sa članom 35 KZ u sticaju sa krivičnim delom Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348 stav 4 u vezi sa stavom 1 KZ.

Protiv još osmoro osumnjičenih lica u ovom predmetu određeno je preduzimanje određenih dokaznih radnji.

Postoje osnovi sumnje da su 12. maja 2026. godine u restoranu "27" u stanju uračunljivosti, svesni svojih dela, čija su izvršenja hteli i svesni da su njihova dela zabranjena osumnjičeni Saša V. i Mario S. kao saizvršioci, zajedničkim učestvovanjem u radnji izvršenja, sa umišljajem, na podmukao način lišili života oštećenog A.N. i neovlašćeno nosili vatreno oružje i to pištolj nepoznate marke sa neutvrđenim brojem municije, kalibra 9x19 mm.

Saša V. je istovremeno opšteopasnom radnjom i opšteopasnim sredstvom, upotrebom navedenog vatrenog oružja i ispaljivanjem projektila izazvao opasnost za život i telo ljudi.

Osumnjičena Danka V. je u stanju uračunljivosti, svesna svog dela i da je ono zabranjeno, a čije je izvršenje htela, Saši V. i Mariu S. sa umišljajem pomogla u izvršenju krivičnog dela Teško ubistvo, tako što im je stavila na raspolaganje sredstvo za izvršenje tog krivičnog dela-predmetni pištolj i tako im stvorila uslove za njegovo izvršenje, pri čemu je istovremeno i neovlašćeno nosila predmetno vatreno oružje.

Najpre je oštećeni A.N. u 22:45 časova krenuo od svoje kuće na adresi prebivališta u vozilu marke "BMW" tip "X7" crne boje, ka restoranu “27”, pa je ušavši u restoran ugledao osumnjičenog Sašu V. sa kojim je od ranije u sukobu, a koji mu se obratio rečima: “šta se mrštiš na mene”, nakon čega mu je oštećeni rekao “vidimo se” i izašao iz restorana, seo u svoje vozilo i uputio se nazad ka adresi svog stanovanja.

Oko 23:02 časova oštećenog je telefonom kontaktirao Saša V. i pozvao ga da se vrati u restoran kako bi se pomirili, rekavši mu da on ništa loše nije mislio, emotivno i kroz poluplač mu rekao “što se mrštiš na mene, što se mrštiš na svog brata” i kleo se u decu da ništa loše nije mislio, pa se oštećeni, koji je poverovao rečima Saše V. i da isti ima dobru nameru, u 23:08 časova ponovo svojim vozilom sa adrese svog stanovanja uputio sam ka restoranu “27”, ne očekujući opasnost.

Po ulasku u restoran, što je bilo nakon 23:14 časova, oštećeni A.N. je seo za sto sa Sašom V. da bi uskoro došlo do kraće verbalne rasprave između njih dvojice, nakon čega je oko 23:30 časova Saša V. upotrebom vatrenog oružja i to pištolja nepoznate marke, kalibra 9x19 mm ispalio neutvrđeni broj hitaca u pravcu oštećenog A.N. i istovremeno pucanjem iz predmetnog pištolja izazvao opasnost za život i telo ljudi, i to gostiju i osoblja koji su se u tom trenutku nalazili unutar restorana.

Pomenuti pištolj je prethodno Danka V, na poziv i po uputstvima Saše V. predala Mariu S. ispred adrese njenog prebivališta u Beogradu, s tim što je pištolj nosila bez dozvole nadležnog organa za nošenje oružja.

Oštećeni A.N. je preminuo usled dejstva ispaljenih projektila koji su doveli do gubitka velike količine krvi iz razorenih krvnih sudova, grudnih i trbušnih organa i mekih tkiva duž kanala, brojnih ustrelina (prostrelina i zastrelina) vrata, trupa i gornjih udova.

Dok su unutar restorana boravili osumnjičeni Saša V. i oštećeni A.N, ispred restorana su se nalazili osumnjičeni policijski službenici Miloš J. i Dušan V. koji su se u tom momentu tamo nalazili u svojstvu pripadnika ličnog obezbeđenja Saše V. i koji su čuli pucnje iz restorana i nisu prijavili krivično delo.

Nakon što je Saša V. ispaljenjem projektila lišio života oštećenog A.N, osumnjičeni Nenad L, Vuk Š. i Petar U. su prikrivanjem sredstava kojim je izvršeno ovo krivično delo i prikrivanjem tragova izvršenja tog krivičnog dela, pomogli Saši V. i Mariu S. da ne budu otkriveni.

Oni su zajedno sa njima čistili i brisali lice mesta i sklanjali polomnjeni inventar, pri čemu sva trojica istovremeno nisu prijavili krivično delo Teško ubistvo na štetu oštećenog A.N. za koje je propisana kazna doživotnog zatvora, a zatim su svi zajedno izneli telo oštećenog iz restorana.

Nakon toga su osumnjičeni Dejan S, Mario S. i Saša V. neutvrđenim vozilom i u neutvrđenom vremenu prevezli telo oštećenog A.N. do Jarkovačkog jezera gde su ga zajedno sa Petrom U. i Vukom Š. u neposrednoj blizini jezera stavili u bure plave boje i zatrpali betonom, a zatim bure zakopali u zemlju.

Telo oštećenog A.N. pronađeno je od strane pripadnika Žandarmerije 21. maja 2026. godine.

Osumnjičeni Dejan S. je od 13. maja 2026. godine do 14. maja 2026. godine vozilom marke “Fiat punto”, po uputstvima Saše V. i Maria S. iste vozio na više različitih lokacija na teritoriji Republike Srbije, pri čemu je vozilo naposletku parkirao u Surčinu, gde je i lišen slobode od strane policijskih službenika.

Tom prilikom je u navedenom vozilu pronađena jedna kesa u kojoj se nalazila putna isprava BiH na ime Saša V, jedna putna isprava na ime Mario S, jedna lična karta i jedna vozačka dozvola na isto ime, saobraćajna dozvola za vozilo marke "Audi Q8", kao i novac u iznosu od 10.000 evra.

Osumnjičena Jasna Ž. je 15. maja 2026. godine u jutarnjim časovima iz prtljažnika vozila marke “Golf 5” kojim je upravljala vanbračna supruga Dejana S, M.I, izbacila dva džaka u kome se nalazio materijal koji je korišćen za uklanjanje tragova izvršenja krivičnog dela Teško ubistvo na štetu oštećenog A.N. i iste bacila na NN lokaciji na Petlovom brdu.

Navedene džakove je prethodnog dana, 14. maja 2026. godine, Dejan S. kod nadvožnjaka u Staroj Pazovi preneo u prtljažnik ovog vozila i to iz svog vozila marke “Fiat punto” u kojem se u tom momentu nalazio sa Sašom V. i Mariom S, na koji drugi način su Dejan S. i Jasna Ž. pomogli Saši V. i Mariu S. da ne budu otkriveni.

Istovremeno Jasna Ž. nije prijavila krivično delo Teško ubistvo za koje se po zakonu može izreći kazna doživotnog zatvora.

Osumnjičeni Veselin M. je u svojstvu službenog lica, tada načelnika PU za grad Beograd, svesno propustio da prijavi krivično delo za koje je saznao u vršenju svoje dužnosti, za koje se delo po zakonu može izreći pet godina zatvora ili teža kazna.

Na osnovu člana 499 stava 2 Zakonika o krivičnom postupku određeno je preduzimanje određenih dokaznih radnji protiv:

- osumnjičenog Veselina M, zbog krivičnog dela Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca iz člana 332 stav 2 u vezi stava 1 KZ

- osumnjičenog Nenada L. zbog krivičnog dela Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca iz člana 332 stav 1 KZ i krivičnog dela Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela iz člana 333 stav 3 u vezi stava 1 KZ,

- osumnjičenog Vuka Š. zbog krivičnog dela Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca iz člana 332 stav 1 KZ i krivičnog dela Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela iz člana 333 stav 3 u vezi stava 1 KZ,

- osumnjičenog Petra U. zbog krivičnog dela Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca iz člana 332 stav 1 KZ i krivičnog dela Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela iz člana 333 stav 3 u vezi stava 1 KZ,

- osumnjičenog Dejana S. zbog krivičnog dela Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela iz člana 333 stav 3 u vezi stava 1 KZ,

- osumnjičene Jasne Ž. zbog krivičnog dela Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca iz člana 332 stav 1 KZ i krivičnog dela Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela iz člana 333 stav 3 u vezi stava 1 KZ,

- osumnjičenog Miloša J. zbog krivičnog dela Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca iz člana 332 stav 1 KZ,

- osumnjičenog Dušana V. zbog krivičnog dela Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca iz člana 332 stav 1 KZ.

Autor: D.Bošković