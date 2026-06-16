ZNAM DA RUKUJEM ORUŽJEM, DA SAM HTEO, PUCAO BIH! Srbin, pripadnik Pink Pantera, šokirao sud u Švajcarskoj: Optužen za pokušaj ubistva tokom pljačke zlatare!

Suđenje optuženima za spektakularnu pljačku zlatare "Taleda" u centru Lugana 2. jula 2024. godine počelo je prošle nedelje i već je dobilo novi obrt. Sud je doneo odluku da se jednom od optuženih, državljaninu Srbije (50), navodnom pripadniku ozloglašene grupe "Pink panter", na teret stavi i krivično delo pokušaj ubistva.

Kako navode švajcarski mediji, muškarac za kojeg istražitelji veruju da je bio organizator pljačke mogao bi da se suoči sa ozbiljnom zatvorskom kaznom.

"Uperio je pištolj u glavu policajca"

Pljačka se dogodila 2. jula pre dve godine oko 11.40 časova, a drama je usledila kada je policija opkolila pljačkaše.

Jedan muškarac pokušao je da pobegne i napao je policajca koji ga je sustigao i nakon borbe, uz pomoć okupljenih građana, uspeo je da ga savlada i uhapsi - podseća izvor.

Tužioci tvrde da je vođa grupe, državljanin Srbije, pokušao da puca u službenika.

Osumnjičeni je, navodno, uperio pištolj u glavu policajca, potom se sakrio iza sigurnosnih vrata i pokušao da ispali dva hica. Do pucnja nije došlo jer je osigurač na oružju bio uključen - rekli su tužioci tokom procesa.

Optuženi Srbin, međutim, osporava ovakvu verziju događaja.

Tačno je da sam uperio pištolj, ali nisam pokušao da pucam. Znam da rukujem oružjem i da sam želeo da pucam i da ubijem, uradio bih to bez oklevanja - izjavio je pred sudom.

Nakon incidenta, on je uspeo da pobegne iz zlatare i domogne se motocikla koji je pripremio prethodne noći. Međutim, vozilo se pokvarilo, pa je ubrzo uhapšen dok je peške išao ka železničkoj stanici.

Suđenje pod posebnim merama bezbednosti

Posebnu pažnju privukao je i slučaj drugog optuženog Srbina (37) koji je učestvovao u fizičkom obračunu sa policajcem, što su zabeležili brojni prolaznici.

Nisam pokušao da mu oduzmem pištolj. Hteo sam samo da pobegnem nakon što je navodni vođa uspeo da se udalji - rekao je optuženi.

Suđenje u Luganu odvija se pod dosad nezabeleženim merama bezbednosti. Sudnica je putem video-linka povezana sa zatvorom Stampa, gde se nalazi većina optuženih. Šest od sedam osumnjičenih prati suđenje iz zatvora, sa lisicama na rukama i pod stalnim nadzorom čuvara.

Među uhapšenima su dvojica državljana Srbije i dvojica državljana Hrvatske. Istražitelji proveravaju moguće veze sa grupom "Pink panter", naročito zbog činjenice da je jedan od Srba ranije osuđivan za pljačke u Švajcarskoj. Zanimljivo je i da je zlatara "Taleda" već ranije bila meta pljačkaša, pre više od deset godina, kada je takođe došlo do pucnjave

Autor: D.S.