PRESUDA KOJU JE SRBIJA ČEKALA! Otac dečaka UBICE dobio 14 i po godina ZATVORA, majka osuđena na dve godine i 11 meseci zbog MASAKRA u 'Ribnikaru'

Roditelji maloletnog masovnog ubice iz OŠ "Vladislav Ribnikar" osuđeni su danas u Višem sudu u Beogradu zbog krivičnih dela izazivanje opšte opasnosti i zapuštanje i zanemarivanje maloletnog lica.

Otac dečaka ubice, V. K., kažnjen je sa 14 i po godina zatvora, dok je majka dečaka ubice, M. K., osuđena na dve godine i 11 meseci zatvora.

Nakon izricanja presude, iz Višeg suda u Beogradu oglasili su se saopštenjem u kojem je navedeno da su roditelji dečaka ubice oglašeni krivim.

- Okrivljeni V. K. oglašen je krivim zbog izvršenja krivičnih dela teško delo protiv opšte sigurnosti i zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica, dok je okrivljena M. K. oglašena krivom zbog izvršenja krivičnog dela zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica. Okrivljeni V. K. je, nakon što mu je prethodno utvrđena kazna zatvora u trajanju od 11 godina i 11 meseci za krivično delo teško delo protiv opšte sigurnosti i kazna zatvora u trajanju od dve godine i 11 meseci za krivično delo zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica, osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 14 godina i šest meseci, u koju mu se uračunava vreme provedeno u pritvoru - saopšteno je iz Višeg suda.

Majka dečaka ubice, M. K., kako se dalje navodi u saopštenju, osuđena je na kaznu zatvora u trajanju od dve godine i 11 meseci.

- Istovremeno, prema ocu dečaka ubice produžen je pritvor, koji može trajati do upućivanja u Zavod za izvršenje krivičnih sankcija, a najduže dok ne istekne vreme trajanja kazne izrečene prvostepenom presudom. Prema majci dečaka ubice produžena je mera zabrane prilaženja, sastajanja ili komuniciranja sa određenim licem, kojom joj je zabranjeno da prilazi, sastaje se ili komunicira sa svedokom K. K., a koja mera može trajati dok za to postoji potreba, a najduže do pravnosnažnosti presude, odnosno do upućivanja okrivljene na izdržavanje krivične sankcije koja se sastoji u lišenju slobode - saopšteno je iz suda.

Prema ocu dečaka ubice izrečena je mera bezbednosti oduzimanja predmeta, i to oružja i municije bliže opisanih u izreci presude, a oštećeni su upućeni da svoj imovinskopravni zahtev ostvare u parničnom postupku.

Prilikom objavljivanja presude, predsednik veća detaljno je saopštio razloge presude, a protiv iste dozvoljena je žalba Apelacionom sudu u Beogradu.

Autor: Iva Besarabić