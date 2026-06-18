'MASAKR U RIBNIKARU TRAJAO 2 MINUTA I 1 SEKUNDU' Sudija koji je osudio roditelje dečaka ubice otkrio uznemirujuće detalje pucnjave u školi: Dečak ubica ispalio 66 metaka!

Viši sud u Beogradu izrekao je danas u 10 sati presudu roditeljima dečaka ubice iz OŠ "Vladislav Ribnikar" na ponovljenom suđenju. Oba roditelja su osuđena na zatvorske kazne, a predsednik sudskog veća izjavio je prilikom obrazloženja presude da je dečak ubica masakr počinio za 2 minuta i 1 sekundu od trenutka kada je ispalio prvi metak u čuvara Dragana.

Kako je sudija prilikom obrazloženja presude naveo, dečak ubica je u masakru u OŠ "Vladislav Ribnikar" ispalio ukupno 66 metaka, a čak 75 odsto od njih je pogodilo žrtve.

- Masakr je počinjen za 2 minuta i 1 sekundu od trenutka kada je ispalio prvi metak u Dragana sa kojim je prethodno pričao do trenutka kada je iskočio kroz prozor i izašao u dvorište škole - naveo je sudija.

Podsetimo, otac dečaka je osuđen na 14 godina i šest meseci zatvora, a majka na dve godine i 11 meseci zatvora.

Nakon presude oglasio se glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović, koji je naveo da će tužilaštvo uložiti žalbu povodom visine izrečenih kazni.

Zašto je pala presuda?

Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je najveći deo prve presude roditeljima dečaka ubice iz OŠ "Vladislav Ribnikar", navodeći "bitne povrede postupka".

U obrazloženju Apelacionog suda, prvostepeni sud je učinio bitnu povredu odredaba krivičnog postupka, navodeći da su razlozi presude nejasni i protivrečni izreci presude u osuđujućem delu u odnosu na okrivljenog i njegovu suprugu.

Na koliko su bili prvom presudom osuđeni roditelji dečaka ubice?

- 30. decembra 2025. godine sudija Višeg suda u Beogradu je izrekao presudu roditeljima dečaka ubice koji je počinio masakr u OŠ "Vladislav Ribnikar". Tada je otac bio osuđen na 14,5 godina robije. Ovaj deo presude je sada UKINUT.

- Majka dečaka ubice je bila osuđena na tri godine zatvora. I ovaj deo presude je sada UKINUT.

- Instruktor iz streljane u kojoj je otac obučavao svog sina za rukovanje oružjem bio je osuđen na 15 meseci zatvora zbog lažnog svedočenja. Ovaj deo presude je PREINAČEN.

- Apelacioni sud je sada odlučio da instruktora osudi na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine koju će izdržavati u prostorijama u kojima stanuje.

Za šta je i dalje okrivljen otac?

Ocu dečaka ubice se na teret stavlja da je izvršio krivično delo teška dela protiv opšte sigurnosti. Okrivljen je da je u periodu od godinu dana pre tragedije u OŠ “Vladislav Ribnikar obučavao svog 13- godišnjeg sina, da rukuje vazdušnim i vatrenim oružjem, kao i pripadajućom municijom, te da gađa u mete.

Tužilaštvo: "On ga je, kako se sumnja, u tri navrata vodio u Streljački klub i u otvoreni prostor u Etno selo Gostoljublje u Mionici, uprkos činjenici da takva aktivnost i obuka očigledno ne odgovaraju njegovom uzrastu".

Okrivljen je i da je postupio suprotno odredbama Zakona o oružju i municiji i Pravilnika o prostorno-tehničkim uslovima za bezbedno smeštanje i čuvanje oružja, jer nije obezbedio uslove za bezbedan smeštaj oružja i municije, tako da bude zaključano i posebno odvojeno u sefovima, kasama i sličnim ormarima koji se ne mogu lako otvoriti.

Za šta je i dalje okrivljena majka dečaka ubice?

Majka je okrivljena za zanemarivanje i zlostavljanje deteta, odnosno svog sina koji je počinio masakr u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar".



Autor: Jovana Nerić