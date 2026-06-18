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ZORA DOBRIČANIN NAKON PRESUDE ZA 'RIBNIKAR': Poruke sudije i citat patrijarha Pavla moraju svima da odzvanjaju u glavi!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/D. Stankov ||

Nakon što je Viši sud u Beogradu javno objavio presudu protiv Vladimira i Miljane Kecmanović, poznata advokatica Zora Dobričanin Nikodinović iznela je svoj snažan utisak i poručila da reči koje su se čule u sudnici moraju da budu opomena za celo društvo.

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Najveći odjek u javnosti ostavio je sam kraj pretresa i potresan apel sudije, koji je citirao reči patrijarha Pavla: "Molim vas, braćo, da čuvamo porodicu", ali i dramatično upozorenje još jednog duhovnika: "Kad deca kucaju na vaša vrata, vi ih otvorite. Ako ih vi ne otvorite, otvoriće ih neko mnogo crnji i gori".

Prema rečima Zore Dobričanin Nikodinović, upravo ove poruke sudije moraju svima da odzvanjaju u glavi.

"Nisu se posvetili vaspitanju deteta"

Ona je ukazala na to da je sud detaljno obrazložio kako u porodici Kecmanović mnogo toga nije štimalo, bez obzira na pokušaje odbrane da ih prikaže kao idiličnu zajednicu. Podsetila je i na reči Suzane Čikić, majke ubijenog Andrije, sa kojima se sudija danas složio:

"Niko nije rekao da se oni nisu posvetili njegovom obrazovanju, ali se nisu posvetili njegovom vaspitanju. Nisu ga dovoljno osluškivali i nisu osećali njegove potrebe, niti se ponašali u skladu sa njima, a što je osnovna dužnost i zadatak roditelja", istakla je Dobričanin Nikodinović.

Hitno spustiti starosnu granicu i zabraniti streljane

Advokatica je prenela i ključne zaključke suda koji se tiču opšte prevencije, kako se ovakva tragedija više nikada ne bi ponovila. Sud smatra da su trenutni zakoni prevaziđeni i da država mora hitno da reaguje:

Granica krivične odgovornosti: Sadašnja granica od 14 godina je previsoka. Sudija je smatrao da se ta starosna granica mora spustiti i pomeriti, kako se deca ne bi skrivala iza zakonske neodgovornosti.

Zabrana igrica i streljana: Sud je poslao jasan apel da se deci zakonom potpuno zabrani odlazak u streljane, kao i igranje nasilnih video-igrica.

Zora Dobričanin Nikodinović je na kraju zaključila da je od izuzetne važnosti to što je sud javno objavio i izreku i kompletno obrazloženje presude. Na taj način, iako je javnost bila isključena tokom suđenja, građani sada imaju apsolutno potpunu sliku o svemu što se dešavalo iza zatvorenih vrata sudnice.

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Autor: D.S.

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