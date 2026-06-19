PALI KLINCI, PA 'NAMESTILI' DEVOJKU: Detalji akcije u Dobanovcima, u žbunju krila ogroman 'magacin' droge!

Pripadnici Policijske stanice Surčin uspešno su presekli lanac ulične prodaje narkotika u Progaru i Dobanovcima, što je rezultiralo zaplenom velike količine droge spremne za dalju distribuciju i hapšenjem dvadesetogodišnje devojke, piše "Telegraf.rs".

Nezvanično, sve je počelo juče u kasnim popodnevnim časovima u Progaru, kada je policijska patrola u ulici Vlade Obradovića Kamenog uočila parkiran skuter. Pored motora je zatečen osamnaestogodišnji S. M.. Detaljnim pregledom dvotočkaša, policajci su u ladici pronašli dva veća grumena zelene biljne materije nalik na marihuanu. Zatečeni mladić je odmah izjavio da motor i droga ne pripadaju njemu, već njegovom drugu V. V. (19). Nakon nekoliko minuta, V. V. je stigao na lice mesta, priznao da su skuter i skrivena materija njegovi, nakon čega je priveden u službene prostorije.

M.G. nije pozvao roditelje na proslavu otkrivanja pola deteta

Nedugo zatim, policijska akcija je nastavljena u Dobanovcima, gde je patrola u ulici Lole Ribara zaustavila automobil marke "polo" za čijim je volanom bio devetnaestogodišnji A. M.. Brzom reakcijom policijskih službenika, kod njega je u levoj šaci pronađena PVC kesica sa marihuanom, te je i on odmah priveden.

Kako saznajemo, ove pojačane ulične kontrole i intenzivan rad na terenu direktan su rezultat novog kursa koji je uspostavio novi načelnik PS Surčin, Saša Šijanovski, sa ciljem da se maksimalno suzbije ulični kriminal i prodaja narkotika u ovom delu Beograda.

Upravo je taj snažan operativni pritisak na uličnu mrežu ubrzo doveo i do ključnog hapšenja iste večeri. Oko 22 časova, policajci su u Dobanovcima locirali dvadesetogodišnju M. R.. Prvobitnim pregledom, kod nje su u novčaniku pronađene četiri kesice marihuane.

Međutim, nakon obavljenog razgovora u stanici, devojka je odlučila da sarađuje i odvela je policijske službenike do jednog neograđenog dvorišta u Moravskoj ulici. Ona je iz gustog žbunja izvadila i predala veliku PVC kesu u kojoj se nalazilo čak 200 manjih, pojedinačno upakovanih kesica marihuane, namenjenih daljoj uličnoj prodaji.

O svim detaljima velike akcije obavešten je dežurni javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.

Istraga je u toku.

Autor: D.B.