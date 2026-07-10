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TERETNI VOZ ISKOČIO IZ ŠINA KOD BEOGRADA! Lokomotiva i vagon izleteli kod stanice Kijevo, mašinovođa povređen

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Teretni voz koji je saobraćao na relaciji Beograd-Niš izleteo je iz šina u blizini železničke stanice Kijevo u Beogradu. Tom prilikom iz šina su iskliznuli lokomotiva i jedan vagon, dok je mašinovođa sa lakšim povredama prevezen u Urgentni centar.

Do nezgode je došlo kada je teretni voz iskočio iz šina kod železničke stanice „Kijevo“ u Beogradu.

Prema prvim informacijama, iz šina su izleteli lokomotiva i jedan vagon. Zbog incidenta je obustavljen železnički saobraćaj za teretne vozove na ovoj deonici.

Mašinovođa je zadobio lakše povrede i nakon ukazane pomoći transportovan je u Urgentni centar.

Nadležne ekipe su na terenu i radi se na utvrđivanju svih okolnosti koje su dovele do iskakanja voza iz šina.

Autor: A.A.

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