Drama u Nišu! Maloletnica nasrnula nožem na prolaznicu - Policija morala da je savlada

Maloletna devojka (15), danas je bez ikakvog povoda nožem napala prolaznicu i posekla je po ruci, na Vizantijskom Bulevaru u Nišu.

Kako piše Informer, do incidenta je došlo oko 16 časova, ispred jednog taksi stajališta gde se tinejdžerka ustremila na ženu koju nije ni poznavala.

Radnica jedne prodavnice posvedočila je da je scena bila uznemirujuća.

- Videla sam nekoliko policajaca koji su pokušavali da toj devojčici otmu nož. Tako ga je čvrsto držala da je nekoliko njih moralo da joj ga otima. Nije bila agresivna, više je delovala nekako zbunjeno - rekla je ova žena koja je želela da ostane anonimna.

Kako je dalje navela, videla je i žrtvu mahnitog napada nožem.

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- Videla sam ženu kojoj je medicinska ekipa pružala pomoć. Ne znam u kakvom je stanju, ali je bilo očigledno da je povređena - zaključila je svedok incidenta.

Policija obavlja uviđaj na mestu napada, a prisutni su i forenzičari koji fotografišu tragove nasumičnog zločina.

O ovom događaju obavešteno je nadležno tužilaštvo. Za sada sve ukazuje da je tinejdžerka napad počinila u stanju duševnog rastrojstva, ali će tek psihijatrijsko veštačenje pokazati da li je bila uračunljiva što će uticati na njenu krivičnu odgovornost.

Povređena žena zbrinuta je u niškom Univerzitetskom kliničkom centru.

Autor: D.B.