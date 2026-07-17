Pijana majka tukla ćerku i pretila da će je unakaziti: Jezivo porodično nasilje u Zemunu, određen joj pritvor

Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Zemun doneli su rešenje o zadržavanju G.Z.(40) zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršila krivično delo Nasilje u porodici iz člana 194. stav 3. u vezi stava 2. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika.

Osumnjičenoj se stavlja na teret da je krivično delo izvršila dana 15.07.2026. godine, na teritoriji GO Zemun, kada je ugrozila spokojstvo i telesni integritet člana svoje porodice-maloletne ćerke, na taj što je pod dejstvom alkohola uputila pretnje da će koristiti oruđe podobno da telo teško povredi i rukama istoj zadala telesne povrede.

Iznoseći svoju odbranu pred javnim tužiocem Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, osumnjičena nije priznala izvršenje krivičnog dela Nasilje u porodici iz člana 194. stav 3. u vezi stava 2. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika.

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je Trećem osnovnom sudu u Beogradu podnelo predlog za određivanje pritvora prema osumnjičenoj zbog postojanja dva zakonska razloga-osobitih okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticajem na oštećenu i svedoka i da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo.

Autor: S.M.