TRAGEDIJA KOD ČOKE: Muškarac (84) poginuo u sudaru automobila i kombija, sedam osoba povređeno

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros oko 4.50 časova na putu Ostojićevo – Padej, u opštini Čoka, život je izgubio osamdesetčetvorogodišnji muškarac iz Čoke.

Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila kada je vozač automobila marke „zastava skala“, odnosno nastradali muškarac, udario u kombi koji se nalazio zaustavljen na putu.

Od siline udara, vozač automobila je preminuo na licu mesta. U udesu je povređeno sedam osoba koje su se nalazile u vozilima, a sve su odmah nakon nesreće prevezene u Opštu bolnicu u Senti radi ukazivanja lekarske pomoći.

Prema nezvaničnim informacijama, povređeni nisu životno ugroženi, a lekari trenutno utvrđuju stepen zadobijenih povreda. Pripadnici saobraćajne policije izvršili su uviđaj na licu mesta kako bi se utvrdile tačne okolnosti pod kojima je došlo do ovog tragičnog sudara.



Autor: D.S.