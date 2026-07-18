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TRAGEDIJA KOD ČOKE: Muškarac (84) poginuo u sudaru automobila i kombija, sedam osoba povređeno

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pixabay.com ||

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros oko 4.50 časova na putu Ostojićevo – Padej, u opštini Čoka, život je izgubio osamdesetčetvorogodišnji muškarac iz Čoke.

Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila kada je vozač automobila marke „zastava skala“, odnosno nastradali muškarac, udario u kombi koji se nalazio zaustavljen na putu.

Od siline udara, vozač automobila je preminuo na licu mesta. U udesu je povređeno sedam osoba koje su se nalazile u vozilima, a sve su odmah nakon nesreće prevezene u Opštu bolnicu u Senti radi ukazivanja lekarske pomoći.

Prema nezvaničnim informacijama, povređeni nisu životno ugroženi, a lekari trenutno utvrđuju stepen zadobijenih povreda. Pripadnici saobraćajne policije izvršili su uviđaj na licu mesta kako bi se utvrdile tačne okolnosti pod kojima je došlo do ovog tragičnog sudara.

Autor: D.S.

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