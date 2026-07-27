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UHAPŠEN DRŽAVLJANIN IZRAELA ZBOG PREVARE TEŠKE POLA MILIONA EVRA: Novosadska policija rasvetlila 12 prevara!

Izvor: Kurir.rs, Foto: Pixabay.com, Privatna arhiva ||

Telefonom su pozivali oštećene i lažno se predstavljali kao lekari koji treba da izvrše hitnu operaciju nad nekim od članova njihove uže porodice koji su povređeni u navodnoj saobraćajnoj ili drugoj nezgodi, tražeći za to novac

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, efikasnim operativnim radom, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Novom Sadu, rasvetlili su 12 krivičnih dela prevarai uhapsili državljanina Izraela D. A. (46), zbog postojanja osnova sumnje da je učinio ova krivična dela, saopšteno je iz Policijske uprave Novi Sad.

- Kako se sumnja, za sada nepoznate osobe, telefonom su pozivale oštećene i lažno se predstavljale kao lekari koji treba da izvrše hitnu operaciju nad nekim od članova njihove uže porodice koji su povređeni u navodnoj saobraćajnoj ili drugoj nezgodi, tražeći za to novac - navodi se u saopštenju PU Novi Sad i dodaje se:

- Potom je, kako se sumnja, D. A. od oštećenih preuzimao novac na ime navodne hitne hirurške intervencije. Na ovaj način, on je, kako se sumnja, oštetio više lica u iznosu od oko 500.000 evra.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu.

Nakon saslušanja, a na predlog javnog tužioca, nadležni sudija mu je odredio pritvor do 30 dana.

Autor: A.A.

#Hapšenje

#Novi Sad

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