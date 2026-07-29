MUP IZDAO HITNO UPOZORENJE! Nikako ne otvarajte OVE PORUKE: Kruže lažni mejlovi koji traže uplatu novca

Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorilo je građane i pravna lica da su registrovane lažne elektronske poruke u kojima se nepoznati pošiljaoci predstavljaju kao Republički geodetski zavod (RGZ) i od primalaca zahtevaju uplatu novca.

Kako je saopštio MUP, u pitanju je pokušaj prevare korišćenjem tehnike poznate kao "email spoofing", kojom se falsifikuje adresa pošiljaoca kako bi elektronska poruka izgledala kao da je poslata sa zvanične adrese državne institucije.

U spornim porukama kao pošiljalac je lažno navedena adresa dmspodrska@rgz.gov.rs, dok je naslov elektronske pošte "SPECIFIKACIJA po ugovoru br. 09-1780/2026, od 01.06.2026. do 30.06.2026".

Iz Ministarstva naglašavaju da Republički geodetski zavod sa navedene adrese nije slao specifikacije, račune niti zahteve za uplatu, zbog čega građane pozivaju na dodatni oprez.

MUP apeluje da se ne otvaraju prilozi i linkovi iz ovakvih poruka, da se ne postupa po instrukcijama koje sadrže i da se ne vrše bilo kakve uplate. Građanima i pravnim licima savetuje se da autentičnost svake sumnjive elektronske komunikacije provere putem zvaničnih kanala Republičkog geodetskog zavoda.

Ministarstvo unutrašnjih poslova navodi da, u saradnji sa Republičkim geodetskim zavodom i drugim nadležnim institucijama, preduzima mere i radnje radi utvrđivanja svih okolnosti ovog slučaja, identifikacije odgovornih osoba i zaštite građana i pravnih lica od ovakvih oblika internet prevara.

Autor: Iva Besarabić