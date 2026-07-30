Srpkinja u Dalasu ubijena zbog ljubomore? Ovo je ključni dokaz koji je doveo policiju do krvnika koji joj je presudio

Srpkinja V. P. (41) ubijena je u Dalasu, a njeno telo pronađeno je kraj auto-puta u automobilu. Ključni trag u istrazi njenog ubistva bio je mobilni telefon, na osnovu kojeg se pratilo poslednje njeno kretanje i koij je doveo do osumnjičenog za ubistvo, njenog dečka D. B. (38).

Kako smo već pisali, policija je nakon prijave njenog nestanka razgovarala sa Verinim partnerom D. B. (38), koji je tvrdio da ne zna gde se ona nalazi. Međutim, tokom istrage utvrđeno je da je njen telefon poslednji put korišćen upravo u njegovoj kući.

Policija Severnog Teksasa pokrenula je istragu nakon što je porodica prijavila V. P. nestanak. Kako je saopšteno, Centar za hitne pozive primio je 21. jula poziv da se u vozilu pored bankine na auto-putu I35E u Karltonu nalazi osoba bez svesti.

Kada su policija i vatrogasci izašli na teren, pronašli su telo V. P. u automobilu.

Prikupljeni dokazi doveli su istražitelje do kuće njenog partnera D. B., koja je potom pretresena, da podrobnom istragom u prostorijama su nađeni tragovi krvi kao i varikina kojoj je osumnjičeni pokušavao da obriše prostor.

Tragovi krvi pronađeni svuda po kući

U vozilu u kojem je V. P. pronađena, istražitelji su otkrili njen roze kupaći kostim na kom su forenzički potvrđeni tragovi krvi. Prilikom pretresa D. B. kuće, policija je primetila pet džogera, dok je u obližnjem kontejneru nađena prazna flaša izbeljivača (varikine).

Takođe, u kući je uočena rupa u zidu koja po obliku odgovara povredi glave kakvu je V. P. zadobila, a na samoj rupi i na zidu ispod nje pronađena je krv. Dodatnim testiranjem pomoću fluorescentnog svetla otkriveno je da je krv bila detaljno čišćena sa još dva mesta u kući.

Sumnja se da je motiv bila ljubomora

Verini rođaci ranije su ispričali da je ona 18. jula sa D. B. otišla na zabavu u klub u Karltonu. Prema njihovim navodima, par se tokom večeri posvađao, a D. B. je navodno, pod dejstvom alkohola, pravio ljubomorne scene.

Nakon što su napustili klub, Veri se izgubio svaki trag. Od tog trenutka porodica i prijatelji više nisu uspeli da stupe u kontakt sa njom.

Nestanak je prijavljen 20. jula, a samo dan kasnije policija je, nakon prijave građana, pronašla automobil u kojem se nalazilo njeno telo.

"Bila je posvećena deci"

V. P. se u Teksas preselila 2013. godine. Njeni najbliži opisuju je kao brižnu, požrtvovanu i nasmejanu osobu koja je uvek bila oslonac svojoj porodici.

Njena rođaka M. rekla je američkim medijima da je V. P. bila voljena majka i osoba koja je ceo život brinula o drugima.

Ona je uvek bila moj oslonac, moja stena. Mogla je sve i sve je radila sa osmehom - rekla je M.

Kako je navela, V. P. je nakon smrti majke pomagala u odgajanju mlađe braće, a kasnije je bila potpuno posvećena svojoj deci.

Niko ovo ne zaslužuje. Ona ovo jednostavno nije zaslužila - rekla je njena rođaka.

Braća skupljaju novac za prevoz tela u Srbiju

Verina braća pokrenula su akciju prikupljanja novca kako bi njeno telo prevezli u Srbiju, gde žele da joj prirede poslednji ispraćaj među njenim najbližima.

Naša voljena sestra, majka i prijateljica tragično je izgubila život kao žrtva porodičnog nasilja. Iza sebe je ostavila dvoje dece, dva brata i mnoge ljude koji su je voleli i kojima će zauvek nedostajati - navela je porodica u apelu.

Za transport tela i sve neophodne procedure potrebno je oko 50.000 dolara, a do sada je prikupljeno nešto više od polovine tog iznosa.

Porodica poručuje da želi da se V. P. pamti po ljubavi, dobroti i svemu što je pružila drugima, a ne po nasilju koje joj je oduzelo život.

Autor: Iva Besarabić