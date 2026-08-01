Sprečeno bekstvo iz niškog zatvora: Dronom pokušali da ubace pištolj osuđeniku, policija osujetila plan (FOTO)

Pripadnici Policijske uprave u Nišu, nakon operativnog rada, uhapsili su muškarca u blizini niškog zatvora i tako sprečili planirano bekstvo koje je moglo da ima tragične posledice.

Prilikom hapšenja, kod osumnjičenog su pronađeni dron i pištolj sa okvirom u kojem se nalazilo osam metaka. Prema operativnim saznanjima policije, oružje je trebalo da bude pomoću drona ubačeno u krug zatvora i predato jednom od osuđenika koji trenutno izdržava kaznu.

Kako se sumnja, pištolj je bio namenjen osuđeniku iz Novog Pazara, koji se nalazi na izdržavanju kazne u Kazneno-popravnom zavodu u Nišu. Plan je navodno bio da on uz pomoć vatrenog oružja savlada stražara, uzme ga za taoca i pokuša bekstvo iz zatvora.

Brzom reakcijom i operativnim radom, niška policija je uspela da spreči realizaciju ovog plana i mogući ozbiljan incident unutar zatvorske ustanove.

Posebno zabrinjava činjenica da službenici obezbeđenja u paviljonima ne nose vatreno oružje, što je moglo dodatno povećati rizik u slučaju pokušaja realizacije ovakvog plana.

Daljom istragom biće utvrđene sve okolnosti slučaja, kao i eventualna povezanost drugih osoba sa pripremom ovog događaja.

Autor: A.A.