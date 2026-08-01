OTKRIVENO KAKO SU POGINULI TRUDNICA I NJEN SIN (3)! Auto velikom brzinom došao na šine, sekundu kasnije ga udario voz! (FOTO)

Sigurnosna kamera zabeležila je poslednje trenutke pre stravične nesreće na pružnom prelazu između Odžaka i Lalića. U automobilu su bili trudna V. S. i njen trogodišnji sin, koji su poginuli na mestu

Na društvenim mrežama se pojavio uznemirujući snimak sa sigurnosne kamere koja je zabeležila trenutke pre stravične saobraćajne nesreće na pružnom prelazu između Odžaka i Lalića, u kojoj su poginuli dvadesetsedmogodišnja V. S., koja je bila u sedmom mesecu trudnoće, i njen trogodišnji sin. Nesreća se, podsetimo, dogodila 27. jula ujutru.

Na objavljenom video-zapisu jasno se vidi da je rampa na pružnom prelazu bila spuštena i da je signalizacija upozoravala na nailazak voza. Nekoliko sekundi kasnije na prelaz velikom brzinom nailazi sivi automobil kojim je upravljala V. S. dok je njen sin bio na zadnjem sedištu, vezan u dečjem auto-sedištu.

Snimak je vrlo uznemirujuć i kako se može videti, automobil se nije zaustavio niti je usporio ispred spuštene rampe na pružnom prelazu, već je prešao u suprotnu saobraćajnu traku kako bi je zaobišao. U trenutku kada je automobil izašao na šine, u njega je punom brzinom udario putnički voz.

Posle silovitog udarca, voz je nastavio da gura potpuno smrskani automobil skoro 200 metara, pre nego što se zaustavio, a vozilo je ostalo zaglavljeno ispod lokomotive.

Prema nezvaničnim saznanjima Kurira, V. S. je tog jutra sa trogodišnjim sinom krenula na lekarski pregled zbog trudnoće.

- Majka je tog jutra krenula sa sinom na lekarski pregled zbog trudnoće. Nažalost, do lekara nikada nisu stigli. U automobilu su bili samo njih dvoje i oboje su nastradali - rekao je ranije naš izvor.

Kako saznajemo, žena je bila u sedmom mesecu trudnoće, dok je kod kuće ostalo njeno dete staro godinu i po dana.

- Majka i sin bili su sami u automobilu. Nažalost, nije im bilo spasa, vozilo je bilo potpuno smrskano - dodao je sagovornik.

Povodom ove tragedije oglasilo se i Osnovno javno tužilaštvo u Somboru, koje vodi istragu.

- Javni tužilac je izašao na lice mesta i izvršio uviđaj u saradnji sa pripadnicima PU Sombor. Tokom uviđaja preduzete su radnje na obezbeđivanju i prikupljanju dokaza relevantnih za utvrđivanje svih okolnosti predmetnog događaja, uključujući i izuzimanje video-zapisa, dok će od nadležnih subjekata biti pribavljena relevantna dokumentacija koja se odnosi na funkcionisanje i stanje uređaja na pružnom prelazu, kao i druga dokumentacija od značaja za postupak - naveli su iz tužilaštva za Kurir.

Kako dodaju, nastavlja se prikupljanje svih dokaza kako bi se utvrdio tačan uzrok nesreće i sve okolnosti pod kojima je došlo do ove velike tragedije.

Autor: D.B.