Određen pritvor osumnjičenom za ubistvo Ruskinje u Borči: Turčin spakovao telo u kofer i bacio u kanal

Na predlog Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, sud je odredio pritvor do 30 dana turskom državljaninu K. E. (24), osumnjičenom da je 26. jula u stanu u Borči na svirep i podmukao način ubio rusku državljanku T. Lj. K, njeno telo stavio u kofer i bacio ga u kanal.

Više javno tužilaštvo u Beogradu je prethodno sudu predložilo da mu odredi pritvor iz svih zakonskih razloga: zbog opasnosti od bekstva, da ne bi uticao na svedoke, da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivična dela, kao i jer je za krivično delo koje mu se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko 10 godina, a način izvršenja ili težina posledice krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka, prenosi Tanjug.rs

Osumnjičeni je na saslušanju negirao izvršenje krivičnog dela koje mu se stavlja na teret, saopštilo je ranije Više javno tužilaštvo u Beogradu. Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo teško ubistvo.

Sumnja se da je K. E. namamio pokojnu Ljudmilu Konstantinovnu u svoj stan u koji su zajedno ušli oko 5.30 časova, a ona se nije nadala da će joj osumnjičeni nauditi. U narednih sat vremena po dolasku preminule u njegov stan, osumnjičeni ju je, kako se sumnja, ugušio komadom odeće koju je prethodno obmotao oko njenog vrata, usled čega je Ljudmila preminula na licu mesta.

Nakon toga osumnjičeni je, kako se sumnja, telo pokojne stavio u putnički kofer koji je izneo iz stana oko 6.55 časova i kofer u kojem se nalazilo telo bacio u vodeni kanal "Vizelj".

Autor: A.A.