PINK.RS SAZNAJE: Uhapšeni osumnjičeni za svirepo ubistvo vlasnika piljare na Karaburmi! Skinuli ga golog, vezali, mučili, pa opljačkali

U akciji UKP i UKP PU Beograd u saradnji sa PU Subotica i PU Kikinda i VJT Beograd na teritoriji Subotice uhapšene su dve žene i jedan muškarac, a pronađen je i deo novca koji je, kako se sumnja, odnet iz stana ubijenog.

Pripadnici UKP i UKP PU Beograd, u saradnji sa PU Subotica i PU Kikinda i VJT Beograd, uhapsili su tri osobe M. Đ. (40), M. S. (32) i M. K. (31). Osumnjičeni su za krivicno delo teško ubistvo sedamdesettrogodišnjeg vlasnika piljare na Karaburmi, saznaje Pink.rs iz nezvaničnih izvora.

Prema informacijama do kojih je došao naš portal, u pitanju su dve žene i jedan muškarac, koji su uhapšeni na teritoriji Subotice nakon intenzivne policijske potrage.

Kako se sumnja, osumnjičeni su žrtvu skinuli golu, vezali i mučili, a potom usmrtili. Nakon zločina, prema dosadašnjim saznanjima, iz stana su odneli novac i druge vredne predmete, a zatim pobegli.

Tokom policijske akcije pronađen je deo novca za koji se sumnja da potiče iz pljačke izvršene nakon ubistva.

Nad osumnjičenima je u toku kriminalistička obrada, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu zbog sumnje da su izvršili teško ubistvo i druga krivična dela koja će biti utvrđena tokom istrage.

Istraga o ovom slučaju se nastavlja, a očekuje se da će nadležni organi u narednom periodu saopštiti više detalja o okolnostima zločina i ulozi svakog od osumnjičenih.