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Ovo su detalji nesreće kod Čajetine: MUP se oglasio zbog lažnih vesti koje su se proširile Instagramom

Izvor: Pink.rs, Foto: MUP Srbije ||

Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava saobraćajne policije u Direkciji policije, demantuje informacije koje su se pojavile na više profila na društvenoj mreži Instagram, a u kojima se navodi da je vozilo Uprave saobraćajne policije bez spoljnih obeležja policije - presretač, sletelo sa državnog puta Čajetina - Užice kod Zlatibora.

Naime, juče oko 8.05 časova u mestu Sušica kod Čajetine dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala vozila marke „BMW“ i „Audi A4“, kojom prilikom su povređene četiri osobe.

Policija je izvršila uviđaj i o događaju obavestila Osnovno javno tužilaštvo u Užicu. Ministarstvo unutrašnjih poslova poziva sve korisnike društvenih mreža i medije da pre objavljivanja informacija provere njihovu tačnost, kako bi se sprečilo širenje dezinformacija i neosnovano dovođenje javnosti u zabludu.

Autor: Iva Besarabić

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