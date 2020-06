Stefanović razgovarao sa privrednicima i poljoprivrednicima u Leštanima

Predsednik beogradskog odbora Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović poručio je danas privrednicima i poljoprivrednicima, u beogradskom naselju Leštane, da samo jaka i stabilna vlast može da garantuje privrednicima da će o ekonomskim problemima da razmišlja svakoga dana, a ne jednom nedeljno, mesečno ili samo pred izbore.

„Očekujemo od vas podršku 21. juna, jer podrška listi „Aleksandar Vučić – Za našu decu“ znači stabilnu vlast“, rekao je Stefanović.

Govoreći o privredi, on je istakao, da privreda ne može da postoji samostalno, samo u jednoj opštini ili jednom gradu, već funkcioniše ili na teritoriji cele zemlje ili ne funkcioniše.

„Privredu ili podržavate na način kako to kažu privrednici ili pravite grešku. Ono što jeste dobro u politici Aleksandra Vučića, što on dobro osluškuje to što kažu oni koji zapošljavaju ljude. To možete da vidite po aktivnostima koje preduzima, ne samo sada, već u proteklih nekoliko godina, kada smo se koncentrisali pre svega na privatni sektor. Nemoguće je privući ljude u privatni sektor, ako je pomoć javnom sektoru veća. Mi hoćemo te stvari da menjamo“, rekao je Stefanović.

On se osvrnuo i na posledice korona virusa koji je, kako je rekao, usporio tok privrede.

„Videćete u narednih nekoliko meseci, teška ekonomska situacija čeka mnoge zemlje, pogotovu one koje zavise od turizma. One će biti teško pogođene i videćete koliko će ekonomije tih zemalja padati“, rekao je Stefanović.