PET ključnih razloga zbog kojih škole u Srbiji još neće biti zatvorene - Roditelji, slušajte STRUČNJAKE!

Škole i vrtići zbog korona virusa, od kojeg je u Srbiji obolela 31 osoba, još neće biti zatvorene, rekla je na današnjoj konferenciji premijerka Srbije Ana Brnabić, a epidemiolog Predrag Kon, načelnik Jedinice za zarazne bolesti u Gradskom zavodu za javno zdravlje objasnio je ključne razloge zašto je kontraproduktivno u ovom trenutku zatvarati ove kolektive.

1. Niko ne može da garantuje da će deca sedeti kod kuće

- Ja sam bila za to ali stav struke je da nema nikakvog razloga i stručnog opravdanja i stručne osnove da u ovom trenutku zatvaramo škole i vrtiće i fakultete. U ovom trenutku to bi bilo kontraproduktivno u nekoj meri. Pre svega, ne bi se garantovalo da će deca sedeti kući u izolaciji, da se ne bi sakupljali u školama ili na drugim mestima. Time ne bismo ništa pozitivno ili pametno učinili - rekla je na početku premijerka Ana Brnabić, a onda je do detalja sve objasnio dr Kon.

2. Nema povećanih respiratornih infekcija

- Jednostavno, mi nemamo situaciju porasta a ni prisustva respiratornih infekcija u značajnom nivou u školama. To je pokazatelj da nema ni prenošenja. To je jedna činjenica - kazao je dr Kon.

3. Deca ne prenose virus

- Drugo, činjenica, svi podaci koji su dobijeni od kolega iz Kine koji su sve ovo preživeli, ukazuju na to da deca praktično ne obolevaju, a ono što je najkarakterističnije jeste da imaju asimptpomatske eventualne infekcije, ali da nisu prenosivi. Pošto radimo na medicini zasnovanoj na dokazima a kako smo prešli na dnevni nadzor nad akutnim respiratornim infekcijama i oboljenjima sličnim gripu u Beogradu, u trenutku kada se sam grip povukao u Beogradu, imaćemo direktno situaciju da pratimo registraciju tih oboljenja u narednom periodu - objašnjava dr Kon.

4. Za pun efekat efekta je potrebno da raspust traje dugo



- Prevremeno zatvaranje škola bi moralo da traje dosta dugo, ako hoćemo da imamo neki efekat. Mlade ljude ako planirate mesec i po dana da držite zatvorene, moj stav a i sve nas je moguće. Mi trenutno imamo relativno mirnu epidemiološku situaciju. Sve mere socijalnog distanciranja koje preduzimamo, imaće efekta. Ima i te kakvog smisla zatvaranje kolektiva u trenutku kada stiže veći rezevoar infekcija a to su naši koji dolaze iz inostranstva za Vaskršnje praznike. Ukoliko bilo šta primetimo kod dece, reagovaćemo. Ukoliko dođe do eksponencijalnog i brzog porasta dijagnostikovanih slučajeva, takođe, ćemo reagovati pravovremenim zatvaranjem školskih kolektiva. Prevremenim zatvaranjem ne dobijamo baš ništa, osim što deca rano ostaju samo pod kontrolom svojih roditelja. I, onda bi taj rasput trajao toliko dugo dok ne posustane epidemija - rekao je dr Kon.

5. Ne može osoba koja je bila u kontaktu sa kontaktom da bude zaražena

- Imao sam kontakte i sa direktorima škola koji su imali probleme iz različitih razloga. Recimo, roditelj je bio u kontaktu sa obolelim pa se to proširi kao informacija po školi. U takvim slučajevima reaguje struka, epidemiolog dolazi do kontakta i utvrđuje šta može, odnosno šta ne sme da radi, a isto važi i za članove porodice kontakta. Sve ostalo je čista spekulacija. Ne može osoba koja je bila u kontaktu sa kontaktom teorestski ni u mislima ni na koji način da bude zaražena. Prema tome, taj strah nije racionalan. I važno je da ga kontrolišemo. Strah roditelja razumem, čak i ne spavam zbog toga i ne šalim se kad to kažem. Najlakše je doneti odluku i prekidu rada školskih kolektiva onog onog trenutka kada je pritisak najveći. Najteže je pravovremeno doneti tu odluku, i ispred struke ja mogu da vam obećevam da ćemo bez trunke razmišljanja takvu odluku i predložiti ukoliko budemo imali pokazatelje da je ona svrsishodna i potrebna. Nećemo oklevati da je donesemo - obećao je epidemiolog Predrag Kon.

Pulmolog Branimir Nestorović iz Univerzitetske dečije klinike u Tiršovoj kazao je da iskustva kažu da do sada nijedno dete do 10 godina nije u svetu umrlo, kao i da do 19 godina smrtnost praktično nepostojeća.

- Prema tome, ta deca zaista nisu ugrožena- Ta deca pet nedelja ne bi trebalo onda da idu u školu, ajde da im uproastimo školsku godinu. A, rizik im je minimalan. Da postojibilo kakav rizik, ja bih prvi rekao da ne idu u školu - tvrdi Nestorović.