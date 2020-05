Kon: Srbija će spremno dočekati novi talas virusa ako ga bude

Epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon smatra da će Srbija u drugoj polovini juna biti bez novih slučajeva zaraze virusom korona.

On je, na panelu "U susret drugom talasu?" održanom na međunarodnoj konferenciji "Svet posle virusa korona ", rekao da ukoliko virus preživi i pojavi se novi talas na jesen, Srbija će ga spremno dočekati jer ima dovoljno respiratora, zaštitne opreme.

-Čak i ako bude istog intenziteta kao sada ja ne očekujem ponovno uvođenje vanrednog stanja jer više nema razloga za to - rekao je Kon. On je naveo da Srbija sada, posle 12. nedelje polako izlazi iz epidemije, da je virus još uvek prisutan, ali da se sada vidi da sistem funkcioniše.

-Očekuje se da virus i dalje gubi potencijal prenošenja i da se potpuno ugasi. Do nule ćemo doći, očekujem da to bude u drugoj polovini juna - rekao je Kon. Upitan koji su za njega bili važni trenutci tokom epidemije on je rekao da je to bilo proglašenje vanrednog stanja, dolazak opreme i lekara iz Kine, ali i donošenje odluke o otvaranju privremenih bolnica.

Zadovoljan je kaže što su na početku epidemije odmah zatvorene škole, jer je zaštićena starija populacija.

-Imali bi nešto veći kolektivni imunitet, ali možda bi imali i nesreću okolnost da ranije virus uđe u domove za stare. Nama je u gerontološke centre ušao virus sredinom aprila i tada je izazvao veliku štetu i ona se meri desetinama, a da je ušao na početku merila bi se stotinama pa možda i hiljadama života - naglasio je on. Kako kaže tokom epidemije virusa korona ponovo je otkriven kapacitet zdravstvenog sistema koji je pokazao elastičnost i prilagodljivost situaciji.

-Mi smo za njega znali, ali sada potvrdio i dokazao da je u stanju da odreaguje na ovakve ozbiljne situacije. Ako bude novog talasa dočekaćemo ga spremni, imamo dovoljno respiratora, zaštitne opreme i sve što je neophodno - naveo je on.