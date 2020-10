Još jedna opština uvela vanrednu situaciju zbog korone! Poslednji podaci više nego zabrinjavajući

Predsednik opštine kaže da su morali da uvedu vanrednu situaciju što pre.

Opština Aleksandrovac uvela je vanrednu situaciju usled pogoršane epidemiološke situacije. Prema poslednjim podacima Zavoda za javno zdravlje Kruševac, u ovoj opštini korona virus potvrđen je kod nešto manje od 300 lica od početka epidemije, ali poslednji podaci su više nego zabrinjavajući.

- U odnosu na ceo Rasinski okrug imamo inficiranih oko 40 odsto, što je veliki procenat u odnosu na veličinu opštine, morali smo da što pre uvedemo vanrednu situaciju - kaže za "Novosti" Mirko Mihajlović, predsednik opštine Aleksandrovac.

- Trenutno imamo 31 slučaj i čekamo rezultate za još 10 lica. Imamo i šestoro hospitalizovanih sa naše teritorije. Najgore je što smo prekjuče od 17 testiranih imali 13 pozitivnih rezultata, što je indikator da je situacija vrlo ozbiljna.

Na poslednjim zasedanjima Opštinskog štaba za vanredne situacije doneti su zaključci koji se odnose na preporuke o nošenju zaštitnih maski na otvorenom, radu ugostiteljskihi trgovinskih objekata do 21 sat, prisustvu do 30 lica u tatvorenom prsotoru. Mihajlović navodi da je dodatno apelovao da se slave proslavljaju u krugu porodice, da se ne zove i po 40 do 50 gostiju, da se ne održavaju veselja.

Ipak, dešavalo se da vlasnik nekog velikog restorana u petak kaže inspekciji da nema zakazanog slavlja, a da već dan kasnije bude pun lokal.

- Sve je to za osudu, krajnje nedogovorno ponašanje nas dovodi u tešku situaciju - ocenjuje Mihajlović.

Prvi put vanredna situacija zbog korona virusa proglašena je 7. jula, a ukinuta 10. septembra.