Direktor Arene i legendarni košarkaš Partizna Goran Grbović, bez dlake na jeziku, komentarisao je aktuelnu situaciju u ABA ligi, Košarkaškim klubovima Partizanu i Crvenoj zvezdi, ali i igre Nikole Jokića i Alekseja Pokuševskog.

Grbović je u intervjuu za Informer.rs istakao da domaća košarka stagnira dok s druge strane u regionalnom takmičenju dozvoljavamo da nam sudbinu kroje crnogorski i hrvatski lobi.

- Naša liga, domaća, stagnira, dok ABA liga bez srpskih klubova, ako izuzmemo Megu, ne može da opstane. Mi jednostavno dozvoljavamo da nam crnogorski i hrvatski lobi kroji ligu koja je naša, pa mi je finansiramo i držimo je živom, a oni nam kroje. To jednostavno ne smemo da dozvolimo. Moramo ili da se suprotstavimo ili da jednostavno istupimo iz regionalnog takmičenja i okrenemo se jačanju domaćoj KLS. Ako se drsi ova druga opcija to bi bio kraj ABA lige - rekao je Grbović za Informer.rs.

ABA liga sukb interesa

- Evo recimo Miško Ražnatović. On tvrdi kako nema veze sa Megom, a svi znaju da mu taj klub služi kao eksponat da svoje igrače, kojima je menadžer, izloži kao na pijaci i onda da ih proda i zaradi na njima.

Iz domaće lige u Evropu Legendarni košarkaš Partizana veruje da bi iz domaće lige naši klubovi mogli da izbore učešće u Evroligi. - Uveren sam da i iz KLS naši klubovi mogu u Evropu. Prvi čovek Evrolige Đordi Bartomeu hoće da nas sasluša. Ako se odlučimo za našu ligu, onda treba sa njim da se razgovara i da se nađe dogovor za srpskog predstavnika. On je istakao da jedna stvar, ipak, može da predstavlja problem. - Jedini problem je što se našoj struci više ne veruje. To je tužno.Upropastili smo košarku, i to nije slučaj samo poslednjih godinu dana, već unazad nekoliko sezona. Ako se nešto ne uradi biće sve gore. Košarka nam tone, ako sačekamo da potone koštaće nas mnogo više nego da pokušamo sada da se trgnemo.

Partizanu je potreban ozbiljan reset

Loše igre crno-belih ove sezone nisu iznenadile Grbovića koji je ipak zadovoljan nakon dolaska Zorana Savića na mesto novog sportskog direktora Partizana.

- Partizna nije u poziciji za Plej-of, ali dolaskom Savića ekipa se budi. Dešvaju se pozitivne promene, ali to i dalje nije to. Potrebno je ozbiljno resetovanje ekipe. Mora da se napravi dobra baza domaćih igrača oko kojih će igrati stranci. Sa dolaskom Savića u ekipi nema više klanova, jednostavno je drugačije. Trinkijeri je bio dobar trener, iako loš čovek, i pravio je ekipu po svojoj meri. Ponavljam opet, Partizanu je potreban ozbiljan reset. Nije to problem, resetovani smo mi kroz istoriju mnogo puta. Domaći igrači su budućnost i to moramo da shvatimo - iskren je direktor Arene.

Crnogorski i hrvatski lobi želi evroligašku licencu

Potegla se priča pred derbi u ABA ligi između Crvene zvezde i Budućnosti da je Evroliga spremila licencu za crvneo-bele, da bi se ipak ispostavilo da je to sve neistina i da je reč o podmetačini iz Podgorice.

- Pratio sam to što se dešavalo. Što se tiče licence za Evroligu, za sve to je kriv crnogorski i hrvatski lobi. Oni plasiraju takve laži zarad sopstvenih interesa, kako bi na kraju oni nekako uspeli da dobiju tu licencu. Pa zna se kako funkcioniše dobijanje licence, ako imaš pare da platiš dobićeš. Sve je interes

S druge strane, večiti rival Partizana, Crvena zvezda deluje kompaktnije.

- Zvezda je ove sezone u Evroligi imala 7,8 izgubljenih utakmica na jednu loptu. Nije dovoljno da imaš samo kompaktan tim, već moraš imati i sreće. Obradović je fantastičan trener, imao je hemiju u ekipi, ali je falila sreća, pa je jednostavno moralo da dođe do rastanka.

- Povratak Dejana Radonjića u Zvezdu je velika stvar, on je jako precizan i vredan trener. Imao je gust kalendar, međutim sada je akcenat na ABA ligi i siguno da će postići željenu formu za završnicu. Na dobrom su putu, za razliku od Partizna, Zvezda ima domaćih igrača koji igraju. Videli ste, u jednom trenutku Zvezda počinje meč sa 4 domaća igrača i sa jednim strancem, što je odlična stvar - iskren je Grbović.

Kako objašnjava, sve to nije dovoljno za neki veliki uspeh u Evroligi.

Pokuševski igra kao da mu je treća sezona



- Pokuševski s druge strane igrom pokazuje kao da igra treću sezonu u NBA, a tek mu je prva. Sa tom brzinom i visisnom, preti spolja , igra bukvalno sve, Ima fantastične fizikalije. Većin ekipa u NBA navikla je da se napad počinje pikenrolom, ali recimo Pokuševski, pa i Lebron rade nešto potpuno drugo, a ako si pametan, kao što oni jesu, možeš odlično da odigraš.

- Međutim, sve to još nije dovoljno za neki veći uspeh u Evroligi. Zvezda ima taj deo mladih igrača, ali i da su imali sreće da lopta završi na njihovoj strani i dobiju mećeve, to bi bilo dovoljno samo za Top 8, i to je to, ništa više od toga, ali mladi igrači su im odlilčni. Recimo mali Uskovković, dugo nisam na ovim prostorima video toliko agresivnog igrača iu odbrani i napadu, a ida igra na spoljnohj poziciji. Evroliga je druga dimenzija, veliki evropski klubovi imaju novac i onda mogu da sačuvaju igrče kojima ističe ugovor. To je poenta, ne formira se ekipa tako što ćete pustiti igrače da odu, pa dovesti nove, već tako što ćete glavne igrače da zadržite, a za to su potrebne pare i ulaganja, a evropski klubovi to imaju i zato su i ekipe konstatntne.

Reprezentativac Srbije i as Denvera Nikola Jokić i ove sezone briljira u NBA ligi, na korak je do titule MVP ali se postavlja pitanje da li će Ameri to da dozvole.

- Dozvolili Amerikanci ili ne, Nikola Jokić je već MVP. On igra maestralno, Amerikanci pojma nemaju, oni ne shvataju način na koji Nikola igra. Ruši im sve ono što su godinama gradili i to njih nervira, a nervira ih zato što ne znaju. Nervira ih to što on ruši stereotipe, igra evropsku košarku na njihovom tlu. Ruši stubove NBA cirkusa koji su oni gradili. Fantastičan je, ja mislim da on daje 60, 70 posto sebe, a zamislite tek kada bi davao 100 posto. Njegova igra je za ozbiljnu analizu. Teze su srušene, Nikolu ne postoji igrač koji može da čuva, jednostavno ne posotji. Pitanje je samo da li će isti taj dan imati dobar procenat ili ne, ako ima dobar procenat, gotovi ste, daće vam 40 poena.

Jokić dečko iz komšilka

Ističe da mu se sviđa Jokićev način razmišljanja.

- Drago mi je zbog njegovog načina razmišljanja. Imponuje mi kako on predstavlja Srbiju. On je tipičan dečko iz komšiluka i zato ga vole svi. I njegovi saigrači, čak i protivnički igrači.