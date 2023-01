NEZUSTAVLJIV! Jokić ponovo NAJBOLJI, došao do 14. trip-dabla ove sezone

Srpski košarkaš Nikola Jokić dokazao je i prethodne noći da je najbolji košarkaš na svetu. Jokić je predvodio Denver do osme uzastopne pobede u NBA i to protiv Minesote, koja im je nanela poslednji poraz, a sve je rešeno u drami u poslednjoj četvrtini. Tada su Jokić i Marej "vukli" konce i Denver je slavio 122:118, a publika je imala vrlo lep povod da ustane i aplaudira srpskom košarkašu.

Ne samo što je Nikola Jokić upisao 14. put ove sezone tripl-dabl, nego je ušao u istoriju Nagetsa kao najbolji asistent svih vremena, a nije loše da se nekada podseti da igra na poziciji centra. Uoči meča Jokiću je falilo sedam asistencija da bi prestigao Aleksa Ingliša (3.680), a srpski as je meč završio sa 13 dodavanja za koš!

Kada je oborio rekord, ovaj podatak je prikazan svima u hali Nagetsa i dok je publik aplaudirala, Jokić se nije preterano oduševljavao, što mu je donekle i manir. Bio je fokusiran na to da njegova ekipa napravi preokret u drugom poluvremenu i uspeli su u tome pošto je Jokić pored pomenutog broja asistencija upisao još i 31 poen i 11 skokova, dok mu je šut bio nešto "slabiji" u odnosu na prosek koji viđamo, ali opet preko 50 odsto (12 od 20).

A standing ovation in Denver as Nikola Jokic becomes the all-time assists leader in Nuggets franchise history 👏 pic.twitter.com/YBh3uhqlaF