'JOKIĆ I DONČIĆ SU MENTALNO ISPRED SVIH' Kakve reči čuvenog NBA asa: Učiniće da izgledate glupo, kladim se da se SMEJU svima!

Nikola Jokić ide ka svom trećem MVP priznanju u NBA ligi, glavni konkurent za tu nagradu mu je Luka Dončić. Dvojica igrača sa Balkana dominiraju u najjačoj košarkaškoj ligi na planeti. Kako im to polazi za rukom i šta ih razlikuje od drugih igrača? Mnogi se to pitaju. Džamal Kroford ima interesantnu teoriju o svemu tome.

Bivši američki košarkaš i čovek koji je tri puta dobijao nagradu za najboljeg šestog igrača obrazložio je sve u vezi Luke i Nikole. "Pričamo o tempu, ono što je posebno kod Luke nije taj tempo, već to što te tera da igraš u njegovom ritmu, uspori igru. Kladim se da se on i Jokić smeju. Kladim se da kada pričaju, govore jedan drugom kako teraju ostale da trče u krug. Oni su mentalno toliko ispred svih. Dončić je postao profesionalac sa 15-16 godina, već sa 20 je postao master ove igre. Ne možete da uradite ništa da ga pritisnete, kada ima sve informacije, odna svemu može da se prilagodi. Pametan je i zna da uključi i saigrače. U isto vreme testira vas, ali i vaše poverenje u vaše saigrače. Igra potpuno drugu igru", rekao je Kroford za "Pivot podkast".

Srpski centar ga više ne iznenađuje, pljuštale su pohvale na njegov račun. "Jokić je takav, ali on radi unazad. On ne igra protiv vas, već protiv vašeg trenera i to ga razlikuje. Njega ne zanima šta igrači rade, već gleda šta trener rivala radi, da bi spremio odgovor na to. Dominira, dok u isto vreme ne želi da poentira, da biste pobedili Denver, on mora da postigne tipa 60 poena. Ovako da 30 poena, uz uz 15 skokova i 18 asistencija."

Nikola Jokić & @luka7doncic are two of the NBA’s best players. Jokić already has 2 MVP’s, & a Larry O’Brien Championship Trophy after his nuggets beat the Heat in last year’s final. Dončić is a 5 time All Star, & the NBA’s top scorer.



“Basketball Nerd”, @JCrossover articulated… pic.twitter.com/KeievqFvkJ — Ryan Clark (@Realrclark25) 18. април 2024.

Na skoro svakoj utakmici Nikola izvede neki potez koji oduševi javnost. "Nikada ne znate odakle to dolazi. Učiniće da izgledate glupo. Gledaće vas u oči i poslaće dodavanje preko celog terena i to mu onda otvara prostor za neke druge stvari. Kažem, on to radi unazad. Nikada nisam video nekog igrača da toliko dominira, daje 30 poena u proseku i ne želi da poentira", zaključio je Kroford.