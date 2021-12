Držite dijetu, ali ne gubite kilograme? Krive su ove namirnice

Kada čujete reč dijeta, odmah pomislite na sva ograničenja koja ona nosi i nerado se odlučujete za novi režim ishrane. Istina je drugačija. Gubljenje kilograma zahteva uravnoteženu ishranu, ali ne i izbacivanje svih namirnica koje volite. Samo morate smanjiti njihov unos kako biste gubili suvišne kilograme.

Greatist je sastavio listu hrane koja u prekomernim količinama može usporiti vaš napredak u gubljenju kilograma ili može narušiti vaše samopouzdanje kada je u pitanju vera u dijetu koju sprovodite.

Kokice iz mikrotalasne

Na pakovanju kokica za mikrotalasnu obično stoji da su prirodne i niskokalorične. Istina je da su ovako pakovanje kokice pune maslaca, soli, veštačkih ukusa i ostalih konzervansa.

Kokice koje pravite u aparatu ili tiganju dosta su zdravije i potpuno dopuštene za grickanje dok ste na dijeti. Ako žudite za određenim ukusom kokica, možete ih posipati raznim slanim ili slatkim začinima.

Alkohol

Pivo i slatka mešana alkoholna pića najveći su krivci za povećavanje kilograma. Alkohol uopšteno dodaje nepotrebne kalorije, a ako popijete koju čašu više, veća je mogućnost da ćete se prejesti.

Ako baš želite da popijete jedno piće, odlučite se za votku, tekilu ili viski s ledom i gaziranom vodom. Kao i obično, uživajte u umerenosti!

Čips

Padamo na kolena i dramatično se pitamo zašto, zašto. Jednostavna i stvarna istina je skrob. Čips ima visoku zasićenost masti, rafinisanih ugljenih hidrata i naravno kalorija. Istraživanje koje je sprovedeno 2011. godine došlo je do zaključka da čips goji mnogo više nego bilo koja druga namirnica.

Pirinač

Neke studije beli pirinač povezuju s masovnim dobitkom kilograma, dok druge ne mogu da nađu nikakvu vezu između ove namirnice i promene u kilaži. Ono što sigurno znamo jeste da običan pirinač nije nutritivan koliko i integralni.

Beli pirinač je proteinski siromašan, što nam omogućava da pojedemo veliku porciju, ali nas ona neće držati sitim dovoljno dugo. Zamenite beli pirinač smeđim i ostaćete na pravom putu da ispunite svoj cilj i dođete do željene kilaže.

Galete i krekeri od pirinča

Većina nas jednostavno obožava ukusne grickalice, ali one same po sebi nisu puno nutritivne. One vas ne drže sitim niti ste zadovoljni nakon što ih pojedete. Pokušajte da ih namažete kikiriki maslacem ili stavite komadiće avokada ili jabuke preko i tako pojesti svoju omiljenu grickalicu.

Slatka pića

Vrlo je iritantno, ali kalorije se broje i kad su u tečnom stanju. Dodati šećer i kalorije često se nalaze u pićima za koja mislite da su zdrava, kao što su smutiji i energetska pića. Ako kupujete piće u flašicama, pročitajte njegovu nutritivnu vrednost.

Samim tim što znate mesta na kojima se nalazi šećer lakše ćete pronalaziti izlaz iz tih šećernih zamki i nastaviti svoj put do savršenog tela.

Sladoled

Kada pomislite na desert, nikad ne razmišljate o njegovoj kaloričnosti. Sladoled je jedna od onih poslastica koje mogu da vas nateraju da vrlo brzo ispadnete iz ritma dobre ishrane. Sladoled je pun šećera, masti i kalorija.

Postoji puno alternativa za ovu poslasticu. Pokušajte da izblendujete zamrznute banane i prelijete ih čokoladom. Tekstura je slična kao kod sladoleda i ukus je odličan.

Ako ipak ne želite nikakvu zamenu za vaš omiljen desert, onda pojedite sladoled. Naravno, budite umereni. Pola šoljice je odlična količina koja neće narušiti vašu dijetu. Zadovoljićete potrebu, nećete biti uskraćeni, što je najvažnije da biste ostali na pravom putu.

Pravila uravnotežene dijete

Ishrana igra veliku ulogu u borbi protiv viška kilograma. Bez ovih ključnih stvari nije održiva:

– Dijetetičar, doktor ili sertifikovani lični trener može vam odrediti koja je kilaža odlična za vas.

– Oni vam mogu pomoći da napravite plan ishrane i fitnes rutinu koje ćete se pridržavati.

– Nijedna hrana nije zabranjena, ali bi neke namirnice trebalo umereno konzumirati.

Napomena: Ne postoji čarobna hrana koje će učiniti da odmah izgubite kilograme. Gubljenje kilograma zahteva vreme i upornost. Ovaj proces može trajati mjesecima, nekad i godinama. Držite se svog plana, ne zaboravite da zastanete i uživate u svom napretku.

