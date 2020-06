Prizor kao iz bajke na reci Moravici kod Ivanjice zahvaljujući starom ''Rimskom mostu''

U selu Kumanica, na samo petnaest kilometara od Ivanjice, preko reke Moravice već nekoliko vekova netaknut stoji stari kameni most koji se još od davnina zove rimskim, iako je građen za vreme Turaka u 15. veku.

Teško je zaključiti ko su bili vredni neimari koji su ovu građevinu podigli nad planinskom rečicom, ali sudeći po tehnici mogao bi biti delo graditelja koji su pravili mostove u Prizrenu.

"Most je autentičan i opstaje šest vekova, za svo to vreme oštećenja na njemu nisu bila velika. Vešto je izgrađen i pripada tipu lepših turskih mostova, a sličan ovakav može se videti još samo jedan u Srbiji i to preko reke Uvac, kod Ljubovije. Nazvan je Rimski most jer je izgrađen na temeljima antičke građevine. Bio je strateški izuzetno važan jer su preko njega prelazili karavani ka tadašnjem Carigradu a služio je i lokalnom stanovništvu", izjavio je za Rinu, Miloje Ostojić iz TO Ivanjica.

Okružen zelenilom Rimski most na Moravici stvara veličnastven pejzaž i izuzetan je turistički potencijal ovog kraja. Brojni su putnici namernici došli do ovog mesta, samo da bi videli vešto izgrađenu građevinu koja pleni svojom lepotom. Nalazi se na ulazu u Park prirode Golija i jedan je od tri najstarija objekta koji su podignuti na teritoriji opštine Ivanjica.

"Širina mosta je 2,40 metra, a ukupna dužina mosta sa stubovima je oko 14m, veličina lučnog otvora je 6,72m, a visina oko četiri. Ozidan je od lomljenog kamena i od krupnih pločastih komada škriljaste stene koje u velikim količinama ima na obalama Moravice. Zbog različitih materijala, pretpostavlja se da je most pravljen u više perioda, a prema legendi koja kruži kao vezivni materijal iskorišćeno je 30.000 jaja, mada to nije potvrđeno", kaže Ostojić.

Nakon što je nekada bio jedina veza za Sandzak, stari kameni most na Moravici danas je turistička atrakcija i koriste ga samo pešaci. Od njega se račvaju brojni putevi koji vode u podgolijska sela, u kojima žive vredni poljoprivrednici. Restauraciju ovog mosta osamdesetih godina prošlog veka izvršio je Zavod za zaštitu spomenika kulture iz Kraljeva, mada male intervencije na ovoj istorijskoj građevini ne bi bile ni sada na odmet.