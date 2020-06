Kad creva zakažu hitno kod lekara

Povraćanje, iako neprijatno, obično je bezopasan simptom, ali u nekim slučajevima može da bude znak ozbiljnije bolesti. Pri tome, boja povraćanog sadržaja zavisi od više faktora, jer osim hrane iz organizma mogu da se eliminišu i pojedine metaboličke tečnosti. U slučaju povraćanja žuči, izbačeni sadržaj je najčešće u bledožutoj do tamnozelenoj boji.

Doktor Srđan Marković, gastroenterolog Kliničko-bolničkog centra "Zvezdara" kaže da iako boja povraćenog sadržaja može da bude posledica raspadanja hrane, prisustvo žuči ne sme da se zanemari, jer može da bude povezano sa ozbiljnim uzrocima koji zahtevaju hitnu medicinsku pomoć:

- Najozbiljniji uzrok povraćanja zelenog sadržaja je ileus (poptpuni ili delimični prekid prolaska sadržaja kroz creva). Nastaje kada dođe do izostanka normalnog protoka kroz creva iz bilo kog razloga. Ileus može da bude paralitički, kada izostaje normalna prohodnost u crevima i mehanički, koga izaziva pritisak na creva spolja ili unutar creva usled kile, priraslica ili zapetljanja creva.

Prvi simptom akutne opstrukcije creva je nagao, oštar, i grčeviti bol u stomačnoj duplji.

- Između epizoda bolova pacijent može da se oseća dosta dobro - kaže dr Marković. - Međutim, uskoro po ponovnoj pojavi bola dolazi do mučnine, a potom i do novog povraćanja. U tom slučaju boja povraćenog sadržaja je u početku zelena jer sadrži žuč, a kasnije se menja u žutomrku i zadah postaje neprijatan. Ceo trbuh može da bude tvrd ili samo delimično.

Doktor Marković napominje da povraćanje zelenog sadržaja može da bude i potpuno bezopasno:

- Jedan od dosta čestih razloga povraćanja žuči je i kada dođe do potpunog pražnjenja želudačnog sadržaja i kada ne preostaje ništa drugo da se povrati. Ovaj uzrok nije zabrinjavajući i trebalo bi da prestane spontano. Inače, svako povraćanje žuči je praćeno bolom u trbuhu, a ako je često i gubitkom težine. Refluks ili povrćanje žuči nastaje kada žuč iz žučne kese dospeva u želudac i potom pronalazi svoj put do jednjaka. To rezultira peckanjem i bolom u grudima, mučninom i povraćanjem.

TROVANjE

U uzorke koji dovode do povraćanja zelenog sadržaja spada i trovanje hranom.

- Različite bakterije i virusi mogu da dovedu do ovakve kliničke slike uz pojavu povišene telesne temperature i proliva - kaže dr Srđan Marković.