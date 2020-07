UČINITE DOBRU STVAR ZA SEBE: Za početak boljeg dana popijte čašu vode s limunom

Umesto da dan započinjete sa šoljom kafe, popite čašu mlake vode s limunom koja nosi mnoge benefite sa sobom!

Ojačajte svoj imunitet

Limun je bogat antioksidantima i vitaminom C, koji je odličan za podizanje imuniteta i pomagaže organizmu da se odrbrani od infekcija. Vitamin C se bori protiv inflamacija i često se koristi u borbi protiv astme ali i drugih respiratornih bolesti. Limun takođe sadrži saponine, koji se bore protiv mikroba i odlični su protiv gripa i kijavice. Takođe, vitamin C pomaže u apsorbciji gvožđa.

Smanjite kiselost organizma

Iako je ukus limuna jako kiseo, on zapravo ostavlja bazni trag u našem organizmu, i bori se protiv kiselosti. Brza i nezdrava hrana, kao i šećeri podižu kiselost organizma, a limun je jedan od najjačih alkalizatora.

Pomoćnik u varenju

Limun se tradicionalno koristi kao lek kod ljudi koji imaju problema sa varenjem. Limunov sok pročišćuje i stimuliše jetru, ali takođe i potpomaže proizvodnju hlorovodonične kiseline u želucu, koja vari hranu, i time ubrzava varenje.

Sjajan za bore i bubuljice

Vitamin C i svi antioksidanti u limunu bore se protiv slobodnih radikala, koji su odgovorni za veliki broj problema na koži. Izlaganje suncu i toksini iz okoline dovode do oštećenjam, a slobodni radikali su odgovorni za većinu simptoma starenja na koži. Unošenje antioksidanata može da pomogne u borbi protiv bora i bubuljica, ali vitamin C može da se koristi i direktno na koži.