Ovakve žene muškarci žele i nikada ih ne zaboravljaju: Nedodirljiva, nezavisna, nedostupna, a ipak saosećajna i nežna!

Izvor: Still, Foto: Unsplash.com | |

Psihologija muško-ženskih odnosa, do sad ste verovatno shvatili, ozbiljna je "nauka". Ponekad se čini, ma šta da uradite – radite pogrešno. Evo šta stručnjaci iz ove oblasti kažu – o kakvim to ženama muškarci maštaju i nikada ih ne zaboravljaju - i zašto!

Muško-ženski emotivni odnosi ponekad liče na igru vruće-hladno, igru mačke i miša i zasigurno, bar ako je sudeći prema rečima stručnjaka – igru obrnute prihologije, koja podrazumeva da usto vreme budete nezavisna, jaka i samostalna žena sa stavom, koju će morati da se trudi da osvoji i zadrži, ali i osoba koja je "tu za njega" i koja će učiniti da se on oseća važno i kao "alfa" i dominatan muškarac koji vam je potreban. Zeznuto, zar ne?!

Postoji nekoliko razloga zbog kojih muškarci nikada ne zaboravljaju neke stare ljubavi i žene s kojima su proveli određeni deo svog života. Žene koje su uspele da se urežu u pamćenje muškaraca kao fatalne i nikada zaboravljene – one koje će pamtiti ili potajno želeti celog života imaju sledeće osobine:

Saosećajna

U današnje vreme, jači pol je "osuđen" na žene sa stavom i jednakim pravima, bar u velikom broju slučajeva. Za to možemo zahvaliti emancipaciji. Međutim i muškarci (ako ste zaboravili) imaju osećanja i ponekad im je potrebno da razgovaraju (ili čak plaču – retko, ali dešava se) da bi bili shvaćeni. Dakle, ukoliko ponašate nezainteresovano ili samo kao njegova ljubavnica, nego pokazujete i empatiju u trenucima kada je njemu potrebna podrška i saosećanje, utešite ga i postavite se kao prijatelj na kog može da se osloni i računa – obezbediće vam trajno mesto u njegovom srcu i pamćenju. Stručnjaci tvrde - budite jake i svoje, ali imajte na umu: ženi koja zna da sluša, da savet i pomogne kada je to potrebno, sva su vrata otvorena.

Nezavisna

Vremena kada su žene sedele kod kuće, brinule o deci i kući, a muškarci zarađivali za porodicu su davna prošlost, a to znači da je veoma mali broj žena koje sede kod kuće i jedini im je posao da čekaju svog muškarca da se vrati i razmišljaju šta bi on voleo za večeru i kako da mu ugode. I tu je emancipacija žena učinila svoje (na žalost ili sreću muškaraca). Današnja zaposlena žena, sa ličnim ambicijama, finansijski nezavisna i sa izgrađenim sistemom vrednosti i stavovima, duhovita i oštroumna – i dalje je jedna vrsta kulturološkog šoka za muškarce, ali upravo kao takva ih privlači, jer je doživljavaju kao izazov i nešto nedostižno ili teško osvojivo (iako se često dešava da kada je osvoje pokušaju da je ukrote i vrate u kecelju). Ovakve žene u isto vreme izazivaju i dozu "straha", divljenja i žudnje u isto vreme, kod velikog broja muškaraca.

Nedodirljiva ili neosvojiva

Desilo se to da ste ga odbili, njegov ego i srce su to teško prihvatili, što je i normalno, ali time ste srušili i njegovo samopuzdanje i ostavili trajan "ožiljak" na srcu – po kome će vas uvek pamtiti. Napravite mali eksperiment, pitajte sebi bliskog muškarca da li se seća odbijanja od srtane žene koja mu se jako dopadala u prošlosti i za kojom je čeznuo - verovatno ne postoji ni jedan koji se ne seća tog momenta i osećaja, iako možda neki to neće želeti da priznaju

Duhovita

Duhovita žena – ona koja ume da se našali na tuđ, ali primi šalu na svoj račun, ne vređa se na istu, već se smeje i suštinski ume da u tom smislu parira muškarcima, prosto je neodoljiva suprotnom polu. Ona je "laf", a to je veoma privlačna i seksi osobina, koja muškarce privlači kao magnet. Muškarci prosto vole kada žene zrače, kada su dobro raspoložene i imaju smisao za šalu i zabavu.

Lepa, draga, suptilna i ženstvena

Muškarci ne vole harambaše (govorimo o većini) i žene sa bahatim i muškobanjastim stavom i ponašanjem – to ih odbija. Dakle, veoma je važno da napravite razliku između samostalosti, nezavisnosti i samosvesnosti – u odnosu na prizemno, preterano i bahato ponašanje. Trend u današnje vreme je da se deklarativno više ceni unutrašnja lepota, što nije sasvim neistina, ali ona je često sekundarna i muškarac neće stići da je vidi i upozna ukoliko najpre ne prođete "test" spoljašnje privlačnosti. Naučno je dokazana teza da naše oči daju mozgu signal kada vidimo nešto/nekog ko nam se dopada, koji u tom trenutku stvara fiziološki osećaj uzbuđenja zbog onoga što je viđeno. Tako da, drage dame, jeste važno da ste lepe iznutra, ali utopija je misliti da je to muškarcu dovoljno. Ni žene se, bar na samom početku, ne razlikuju mnogo u tome od muškaraca. To je prosto priroda.

Ono što je veoma bitno, a dolazi kao sekundarno ili kao "korak 2" jeste da vaša fizička lepota i privlačnost, koja je izazvala inicijalnu pažnju muškarca, bude dopunjena unutrašnjom lepotom, ženstvenošću, suptilnošću, lepim manirima, ali i još jednom bitnom stavkom – time da mu, uz sve vaše postojeće, gore navedene osobine, date do znanja da ste vi u vezi ta nežna strana, ona čiji je on "zaštitnik" i oslonac, jer će muškarcu to dati krila i učiniti da se oseća potrebno i uvaženo, što istorijski jeste bila i donekle je i ostala njegova primarna uloga u porodici i odnosu sa ženskim polom.