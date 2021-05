Tačno ili ne: Da li previše kafe može prouzrokovati nedostatak magnezijuma u našem organizmu?

Mnogi od nas su veliki ljubitelji kafe. Ona nam vrlo često daje razlog da ujutru ustanemo iz kreveta, budi um i koncentraciju na poslu, ali i poboljšava naše raspoloženje i skoro uvek je slatki izgovor za druženje ili ljubavni sastanak.

Kako sada ovaj napitak nama vrlo važan može uticati na nivo jako važnog minerala za naše funkcionisanje- magnezijum?

Kao što već znamo, magnezijum je dragocen mineral koji je zadužen za aktivaciju preko 300 enzimskih procesa u našem telu, kao i za koordinaciju nekoliko hiljada biohemijskih reakcija koje se svakodnevno dešavaju u našem organizmu. Presudan je za prenošenje nervnih impulsa, kontrakciju mišića, koagulaciju krvi, proizvodnju energije, metabolizam hranljivih materija i formiranje kostiju i ćelija. Magnezijum takođe pospešuje zdravlje srca, sprečava moždani udar i gojaznost, i poboljšava raspoloženje i pamćenje.

Magnezijum možemo dobiti putem ishrane iz sledećih namirnica-lisnato zeleno povrće, orašasti plodovi, soja, mahunarke, voće, riba i crna čokolada. Ali najčešće usled ubrzanog tempa života i neplaniranja zdrave ishrane se javi i nedostatak magnezijuma, koji se lako može nadomestiti kroz suplemente magnezijuma.

Naš omiljeni napitak-kafa se, za razliku od navedenih namirnica, ne uklapa tako lepo sa našim zalihama magnezijuma u telu. Neke naučne studije (1) su dokazale da, kada pijete kafu, crevna sluznica zapravo ima pad sposobnosti da apsorbuje magnezijum, tako da zvanično postoji povezanost između ljudi koji piju puno kafe i nedostatka magnezijuma u organizmu.

Pojedini lekari (2) ističu da kafa direktno ne uzrokuje nedostatak magnezijuma. Sama kafa ne izlučuje magnezijum iz tela, već može smanjiti sposobnost vaših creva da apsorbuju magnezijum, što vremenom može dovesti do nedostatka magnezijuma.

Dalje se ističe da kafa, ili kofein uopšte, nisu primarni razlozi zbog koga ljudi imaju manjak magnezijuma. Glavni razlog za to jeste što je, zbog savremenih uslova uzgoja i obrade biljaka, naše zemljište je manje bogato hranljivim sastojcima nego što je bilo nekada, što onda znači da biljke i životinjsko meso koje jedemo, imaju u sebi manje hranljivih sastojaka. Takođe, ljudi putem ishrane ne unose dovoljno hrane bogate magnezijumom.

Jedini siguran način da saznate da li unosite dovoljno magnezijuma , bez obzira pijete li kafu ili ne, je da nivo magnezijuma proverite putem analize krvi, što se naročito preporučuje osobama koji piju više od dve, tri šolje kafe dnevno. Neki od znakova nedostatka magnezijuma koji se mogu javiti su mišićna slabost, tremor, mučnina i gubitak apetita.

Zaključak što se tiče kafe i magnezijuma, jeste da sve dok umereno konzumirate kafu na dnevnom nivou- do dve šoljice, ne biste trebali da brinete zbog nedostatka magnezijuma, ukoliko je i vaša ishrana zdrava, ili ukoliko unosite preporučenu dnevnu dozu magnezijuma od 375 mg kroz suplemente magnezijuma, što je najsigurniji način da sebi obezbedite potrebnu dozu ovog za zdravlje i opšte funkcionisanje organizma, neophodnog minerala.

(1) S A Kynast-Gales 1, L K Massey: “Effect of caffeine on circadian excretion of urinary calcium and magnesium”; J Am Coll Nutr. 1994 Oct;13(5):467-72. doi: 10.1080/07315724.1994.10718436.; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7836625/ ;

(2) Niket Sonpal, MD, Adjunct Assistant Professor of Clinical Medicine, Department of Basic Biomedical Sciences

Autor: Pink.rs