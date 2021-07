Ne ostavljajte psa u kolima ni na pet minuta: SPREČITE TOPLOTNI UDAR JER MOŽE BITI FATALAN

Psi su mnogo osetljiviji na visoke temperature od ljudi, stoga je potrebno preduzeti sve moguće preventivne mere za sprečavanje toplotnog udara, koji je često fatalan po životinju.

Sezona je toplog vremena, a temperature vazduha napolju često prelaze 35 stepeni. Mnoge osobe ih teško podnose i pribegavaju različitim načinima rashlađivanja. Ljudi imaju dobro razvijen toplotno regulacioni sistem, pa im znojenje pomaže da se rashlade.

Organizam psa je drugačiji i daleko osetljiviji na visoke temperature i ako ne preduzmemo određene mere zaštite, veoma lako može doći do toplotnog udara, koji je izuzetno opasno stanje za psa.

- Toplotni udar je jedna od najtežih komplikacija termičkog stresa organizma. Do ovog stanja dolazi u uslovima povišene spoljne temperature, kao i kod dugotrajnog mišićnog rada, odnosno trčanja i treninga. Usled izlaganja organizma toploti dolazi do otkazivanja termoregulacionih mehanizama, a u takvim slučajevima telesna temperatura psa može naglo porasti i u roku od 10 do 15 minuta dostići vrednost i preko 42 stepena Celzijusa. Ovo stanje je praćeno neurološkom i opštom telesnom disfunkcijom jer preterana toplota denaturiše, odnosno razgrađuje proteine u organizmu i destabilizuje različite vrste masti u telu psa. Sve ovo može dovesti do kolapsa kardiovaskularnog sistema, otkazivanja mišića i organa, grčeva, kome, a u najgorem slučaju i do smrti psa - objašnjava specijalista veterinarske medicine Andrija Daković.

OPASNO PO ŽIVOT

On dodaje da psi ne podnose visoke temperature, kao ljudi, jer njihovo hlađenje zavisi od disanja, kroz koje razmenjuju topao i hladan vazduh. Psi na koži nemaju znojne žlezde, tako ne mogu da se oslobode viška toplote putem znojenja. Ako se telesna temperatura psa i spoljašnja temperatura približe, hlađenje putem ubrzanog disanja nije efikasan proces.

- Neke rase pasa su više sklone pojavi toplotnog udara, a to su psi s kraćom njuškom - buldog, mops i bokser. Isto tako, u velikom riziku su i psi koji duže vreme provode na betonu, a pritom su vezani lancem i u blizini nemaju adekvatan zaklon gde bi mogli da se sklone i rashlade. Isto tako, ako pas već ima određenih problema s disajnim putevima, bilo kakva respiratorna oboljenja, opstrukcije ili tumore, imajte u vidu da je on u većem riziku od dobijanja toplotnog udara. Isto tako, toplotni udar se može javiti iznenada bez prethodnih simptoma i bez direktne izloženosti suncu - ističe Andrija Daković.

Jedna od najčešćih situacija u kojima dolazi do toplotnog udara je ostavljanje psa u kolima po toplom vremenu. To nikada i ni po koju cenu nemojte raditi, čak ni na pet minuta. Čak i ukoliko ostavite prozore malo otvorene, unutrašnjost vozila će se vrlo brzo ugrejati do opasne temperature ukoliko je auto parkiran na suncu. Čak ni ostavljanje psa u parkiranom vozilu u hladu, s poluotvorenim prozorom i uključenom klimom nikako ne znači da pas neće doživeti toplotni udar. Morate znati da se temperatura u kabini parkiranog automobila u prvih 15 minuta povećava od 20 do 30 stepeni Celzijusa. Posle tog vremena provedenih u automobilu na suncu velika je verovatnoća da će pas početi da pokazuje simptome toplotnog udara.

HITNO KOD VETERINARA

- Ukoliko primetite simptome toplotnog udara kod vašeg ljubimca, morate najhitnije reagovati i odvesti ga kod veterinara, gde će dobiti adekvatnu terapiju jer su u ovakvim situacijama važni i minuti. U veterinarskoj ambulanti psa će staviti u adekvatno rashlađenu prostoriju i početi sa spuštanjem telesne temperature. To se postiže istovremenom primenom različitih terapijskih procedura, intravenskim davanjem nezagrejanih infunzionih rastvora, tuširanjem hladnom vodom i stavljanjem hladnih obloga na glavu i šape. Potom se daju različite vrste lekova koje će poboljšati teško stanje organizma, a ponekad je potrebno nekoliko dana intenzivne terapije da bi se organizam donekle vratio u prethodno vreme - objašnjava veterinar Daković.

On napominje da čak i uz brzu, adekvatnu i stručnu pomoć često dolazi do smrtnog ishoda. Toplotni udar predstavlja strašan stres za organizam i ponekad je nemoguće pobediti takvu situaciju. Zato vodite računa o vašim ljubimcima tokom toplih dana, ne terajte ih na intenzivan trening i dugotrajne šetnje, obezbedite im zaklonjen ili senovit prostor ili rashlađene prostorije, ostavite im dovoljne količine sveže vode za piće i izbegavajte duže vožnje kolima.

Autor: Pink.rs