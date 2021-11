4 razloga zbog kojih većina muškaraca nestane posle prvog sastanka

Sigurno je da svako ima svog para, odnosno srodnu dušu, ali dok takav ne naiđe, trebalo bi da znate da to što je on nestao jednostavno nije do vas.

Iako to nije baš tako lako, žena ne bi trebalo da previše lično shvata to što se muškarac posle prvog sastanka više nikada nije javio. Njegovo nečinjenje pokazuje samo da nije za nju, i da je bolje što je odmah otišao nego da nestane posle meseci ili godina veze.

Mnoga istraživanja su pokazala da su najčešći razlozi zbog kojih se više nije javio sledeći:

1. Ne zanima ga ništa osim avanutre

Čak i da se niste upustili u intimne odnose sa njim na prvom sastanku, to što se više nije javio može da znači da je od vas samo jedno očekivao. Ukoliko se čak i desila strastvena noć među vama, a on nestao, moguće je da je izgubio interesovanje za vas kao izazov. On je dobio šta je hteo i ide dalje.

Zapamtite, ovo se ne događa jer ste vi loše postupile, samo ste naišle na površnog muškarca.

2. Mislio je da je zaljubljen

Njima se površno učini da su se zaljubili, da mu se sviđate, da je sve savršeno, iako nije prošlo mnogo vremena od upoznavanja.

Kada ga udari šamar realnosti, pa on shvati da je sve bila iluzija u njegovoj glavi, možda je i bolje što je nestao. Mnogim muškarcima se dešava da strast i požudu pobrkaju sa zaljubljenošću. U svakom slučaju, možda je i bolje što je nestao jer vam neće davati lažnu nadu.

3. Među vama nema privlačnosti

Ponekad muškarac i žena mogu biti vrlo privlačni jedno drugome, mogu da razgovaraju o svemu, imaju slična interesovanja, hobije, smisao za humor...

Međutim, ukoliko varnice ne zaiskre već na prvom sastanku, sva je prilika da će tako i ubuduće biti. On je to verovatno odmah shvatio i povukao se, kako ne bi trošio ni svoje ni vaše vreme.

4. Uplašio se vaše ozbiljnosti

Muškarci se često uplaše kada shvate sa kakvom ženom imaju posla. Ukoliko ste mu već na prvom sastanku pokazali da sa vama nema šale, jasno je što se više nije javio.

Pojedinci se plaše jakih žena, ali i ozbijnijih odnosa, pa ako je želeo samo avanturu, logično je zašto je pobegao.

